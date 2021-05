Usa-Cina, la telefonata che rompe il ghiaccio sul commercio

3' di lettura

Usa e Cina si parlano, anche se, al momento, non ci sarebbero segnali di una concreta tabella di marcia nelle trattative. I capi delegazione del commercio si sono sentiti telefonicamente per la prima volta da quando Joe Biden è presidente degli Stati Uniti, per riprendere il dialogo fermo alla sigla dell’accordo del gennaio del 2020. Per l’americana Katherine Tai è stata l’occasione di discutere della sua “revisione in corso “delle relazioni commerciali”. Il vicepremier Liu He, dal canto suo, ha sollevato “questioni di interesse comune”, senza, però, fornire dettagli.

Negoziato in stallo, i profitti cinesi volano: +57% ad aprile

Le trattative Usa-Cina sono rimaste ferme durante la pandemìa. Nel frattempo Pechino ha innescato la ripresa, pur tra molte difficoltà, tra cui l’aumento del costo delle materie prime. I dazi imposti dagli Usa e non ancora rimossi rappresentano un’altra zavorra non indifferente alla crescita.

Nel mese di aprile intanto i profitti delle imprese industriali cinesi sono volati del 57% su base annua, dopo il +92,3% di marzo. Nel periodo compreso tra gennaio e aprile, gli utili delle aziende sono balzati del 106%, a 2,59 trilioni di yuan, a causa del trend negativo dello stesso periodo del 2020, quando la Cina faceva i conti con la pandemia.

Al contrario, come dimostrano i dati del Mofcom, gli investimenti esteri cinesi non finanziari nei primi quattro mesi dell’anno hanno segnato il passo, con un -5,2% rispetto all’anno precedente (in cifre assolute 34,3 miliardi di dollari).



L’obiettivo soprattutto dalla cinese parte è di riprendere il colloquio finito in stallo da mesi.