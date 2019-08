Usa-Cina, il Tesoro dichiara formalmente Pechino “manipolatore di valuta”

Il Tesoro tradizionalmente utilizza tre criteri per muovere l'accusa: interventi sul mercato valutario, forti surplus commerciali con gli Usa e elevati avanzi della bilancia delle partite correnti. Secondo alcuni operatori è quantomeno difficile sostenere il primo j'accuse, che Pechino sia cioè intervenuta attivamente sul mercato; semmai non l'ha fatto a sufficienza per reggere una valuta, il renminbi, oggi naturalmente sotto pressione per la frenata dell'economia domestica e per le tensioni sull'interscambio. Questi stessi operatori suggeriscono inoltre che Pechino dovrà forzatamente stare attenta a evitare eccessive frane della sua divisa, per scongiurare fughe di capitali e destabilizzazioni.

Pechino ha però fatto scattare anche altre iniziative ieri che hanno colpito la Casa Bianca spingendola al nuovo giro di vite: il blocco di acquisti di beni agricoli da parte di aziende statali cinesi e possibili nuovi dazi su tutto l'import agricolo americano arrivato dopo il 3 agosto. Era una spirale già peggiorata enormemente negli ultimi giorni: quelle misure cinesi, come l'aver lasciato scivolare la divisa, sono giunte in risposta alla scelta di Trump di annunciare che dal primo settembre altri 300 miliardi di import cinese negli Usa saranno soggetti a dazi del 10%, passo che estende sovrattasse a tutte le importazioni del made in China visto sugli altri 250 miliardi erano già entrati in vigore balzelli del 25 per cento. Di più: Trump ha detto che quel 10% potrebbe salire a sua volta al 25% e oltre. La Casa Bianca ha sostenuto di aver agito perchè i cinesi procedono troppo lentamente nelle trattative su un possibile accordo bilaterale e non hanno rispettato precedenti impegni, quali maggiori acquisti di beni agricoli e passi avanti nelle riforme strutturali. La fiducia reciproca, insomma, appare scesa ai minimi, con a strategia di Pechino che sembra voler prendere tempo per vedere se la mano di Trump si indebolisce con la campagna elettorale presidenziale americane, mentre quella americana è convinta che l'unica lezione che la Cina capisce è quella di aggressive prove di forza.

Uno spiraglio negoziale resta tuttora aperto: delegazioni dei due paesi dovrebbero incontrarsi a inizio settembre a Washington. Ma la successione di rappresaglie spaventa oggi mercati e operatori economici, che temono danni sempre più seri a un'economia globale già indebolita e a rischio di recessione. Le borse internazionali hanno rispecchiato simili preoccupazioni battendo in brusca ritirata davanti a tamburi di guerra sempre più forti, con i grandi indici di Wall Street in calo lunedi' di circa il 3% e tornati sui livelli di un anno fa al termine di ormai sei sedute consecutive di declini. Società industriali e tecnologiche, tra le più esposte al conflitto con la Cina e ai mercati mondiali, hanno trainato i ribassi. L'indice Vix della volatilità - o della paura - a Wall Street è salito del 40%, suggerendo ulteriori scosse in arrivo.