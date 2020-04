Usa, cittadini «schedati» dai siti a pagamento: niente privacy su matrimoni, divorzi e precedenti penali

Lo scudo europeo

La differenza la fa la legge. In Italia la raccolta massiva di dati personali senza il consenso degli interessati è illecita. Lo prevede espressamente il Regolamento Ue 679/2016 (cosiddetto Gdpr) e in generale fa parte della cultura giuridica dei paesi di civil law. È storia di questi giorni il dibattito in Italia intorno alla app di tracciamento contro il coronavirus e la richiesta di subordinare il via libera al sì parlamentare.

Negli Stati Uniti l’impostazione è completamente diversa, impossibile fare un paragone. «Da noi tutte queste informazioni sono considerate pubbliche, chiunque può accedervi - spiega l'avvocato Erik Syverson, con studio a Los Angeles e specializzato in diritto dell’informatica -. Qualsiasi report criminale, denuncia, procedimento penale in corso è disponibile al

pubblico per sempre. Quindi, se sei stato arrestato da giovane, non sfuggirai mai a questa “gogna”, ti seguirà per tutta la vita. Lo stesso vale per i matrimoni, i divorzi, i mutui e le proprietà. Non c’è modo di mantenere queste informazioni private».



I dati raccolti possono servire ai datori di lavoro, ai giornalisti, ai curiosi, ma ultimamente sono molto richiesti dai frequentatori delle app di dating. Tra le recensioni entusiaste dei vari servizi di report online si leggono proprio quelle degli utenti dei vari siti di incontri in rete, felici di aver evitato appuntamenti poco proficui grazie alle informazioni così ottenute.



Gli unici requisiti per accedere ai dati sono essere maggiorenni e avere la residenza negli Stati Uniti. Ma per molti servizi basta soltanto pagare. Una manciata di dollari e le informazioni vengono scaricate comodamente online. L’unica avvertenza che compare è un alert: attenzione, le informazioni sono riservate e potrebbero scioccarvi. La California è il Paese dello scandalo di Cambridge Analytica, ma il resto non sembra turbare la serenità degli utenti che, al contrario, dicono di sentirsi più sicuri grazie ai report disponibili al bisogno.

Dati senza confini

Il problema si pone quando i dati riguardano cittadini che hanno la doppia cittadinanza, europea e americana. Per questo motivo la maggior parte dei siti chiede se si risiede negli Stati Uniti prima di poter scaricare il report. I dati, infatti, non dovrebbero essere visibili ai cittadini europei, tutelati da una leggesulla privacy più garantista.