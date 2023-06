Usa, il colosso chimico 3M paga 10 miliardi per inquinamento acque

I punti chiave La compagnia non ammette le responsabilità

Il gigante chimico e manifatturiero 3M ha raggiunto un accordo da 10,3 miliardi di dollari per le accuse di aver contaminato l’acqua potabile con i cosiddetti prodotti «chimici per sempre» (Pfas) utilizzati in tutto, dalla schiuma antincendio ai rivestimenti antiaderenti. In base all’accordo, 3M pagherà la somma in 13 anni a tutte le città, contee e villaggi per testare e ripulire le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche nelle forniture idriche pubbliche.

La compagnia non ammette le responsabilità

La compagnia, che sta affrontando circa 4mila azioni legali da parte di Stati e ed enti locali per la contaminazione da Pfas, non ha ammesso alcuna responsabilità. 3M ha affermato che l’accordo riguarda la bonifica per i fornitori di acqua che hanno rilevato le sostanze chimiche in questione «a qualsiasi livello o potrebbero farlo in futuro».

Il presidente dell’azienda chimica Mike Roman ha affermato che l’accordo «è stato un importante passo avanti» nell’ambito della decisione dell’azienda, maturata nel 2020, di eliminare gradualmente il Pfoa (acido perfluooroottanoico) e il Pfoa (perfluoroottansolfonico), sostanze perfluoroalchiliche, e di investire «sulla tecnologia di filtrazione dell’acqua nelle nostre operazioni chimiche produttive».