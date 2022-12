Usa, Commissione Camera pubblicherà dichiarazioni dei redditi di Donald Trump

I punti chiave Il peso politico della pubblicazione

Una commissione della Camera si prepara a pubblicare il 30 dicembre sei anni di dichiarazioni dei redditi di Donald Trump, svelando documenti finanziari che l’ex presidente Usa ha sempre cercato di mantenere segreti. La scorsa settimana la commissione parlamentare sul fisco, controllata dai Democratici, ha votato a favore della pubblicazione delle dichiarazioni dal 2015 al 2020, con alcune limature sulle informazioni sensibili, come i numeri di previdenza sociale e le informazioni di contatto. La richiesta di divulgazione è avvenuta mentre la commissione indagava sulla «incapacità» dell’Internal Revenue Service di eseguire verifiche fiscali tempestive.

I documenti potrebbero far emergere nuovi dettagli sulle finanze di Trump, avvolte da una certa opacità fin dagli anni della sua scalata nell’immobiliare a Manhattan. Il peso politico della vicenda è accresciuto dal ritorno in scena del tycoon per la corsa alla Casa Bianca, in concorrenza all’astro nascente dei Repubblicani Ron De Santis. Trump si è sempre rifiutato di rendere pubbliche le su dichiarazioni dei redditi, salvo sottolineare la sua ricchezza nei rendiconti finanziari forniti a banche e testate di settore per ottenere mutui o contestualizzare la sua posizione nei ranking dei miliardari. Non è la prima volta che le sue finanze finiscono sotto la lente pubblica. Nel 2018, un’inchiesta del New York Times ha svelato che Trump ha ricevuto l’equivalente di almeno 413 milioni di euro dalla holding del padre. Una quota rilevante delle somma arrivava da quelle che il NYT ha classificato come «evasioni fiscali» negli anni ’90.