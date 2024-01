Usa, Congresso trova accordo su tetto di spesa: nuovi tagli per 16 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

I leader del Congresso degli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo sui livelli di spesa complessivi per l’anno fiscale in corso, una intesa che potrebbe aiutare ad evitare lo shutdown del governo a fine mese, nonostante un debito record da 34mila miliardi di dollari.

Lo speaker della Camera Mike Johnson in una lettera ai colleghi parla di «accordo di bilancio più favorevole che i repubblicani abbiano raggiunto in oltre un decennio». «E’ un buon accordo per i democratici e per il Paese», ha aggiunto il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer.

il presidente della Camera Johnson ha spiegato che l’accordo garantirebbe ulteriori tagli alla spesa di 16 miliardi di dollari rispetto al precedente accordo mediato dall’allora presidente Kevin McCarthy.

Questa intesa «ci avvicina di un passo dall’evitare un inutile shutdown del governo e dal tutelare le importanti priorità nazionali», ha sottolineato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.