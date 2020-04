Usa, contro la grande depressione Trump rilancia le infrastrutture

Trump, infrastrutture per una ripresa

In vista d'una fine del tunnel, Trump però propone di prepararsi a curare le ferite profonde che rimarranno nella società e economia americane - milioni, forse decine di milioni di disoccupati - con un programma da duemila miliardi in ponti, strade e altre infrastrutture. Un programma finanziato con nuovo debito federale. «Con i tassi di interesse negli Stati Uniti a zero, è il momento di lanciare un programma sulle infrastrutture rinviato per decenni - ha twittato - Dovrebbe essere molto grande e ambiziosa, duemila miliardi, e focalizzato unicamente sui posti di lavoro e sulla ricostruzione di infrastrutture nel nostro Paese che una volta erano eccezionali! Fase 4».

Quattro perché, oltre al già citato pacchetto per famiglie e aziende, in precedenza Washington aveva passato altre due leggi minori per rafforzare servizi sanitari e sociali, compresi test diagnostici, rispettivamente da 8,3 miliardi e da cento miliardi. Il piano infrastrutturale è molto più vasto di precedenti versioni: finora la Casa Bianca aveva proposto un piano infrastrutturale da forse mille miliardi, grazie però anzitutto a partership con privati.



Pelosi, nuovi piani per salute e reddito

L'altro piano, spinto dall'opposizione democratica, è invece ancora concentrato anzitutto sull'emergenza sanitaria e assistenziale odierna e dell'immediato futuro. Tra gli stanziamenti vorrebbero esserci accanto a fondi per la sanità - ospedali, medici e infermieri - altri 300 miliardi in assegni diretti al sostegno del reddito degli americani, sostanzialmente un raddoppio rispetto alla legge già scattata e soprannominata Cares. «Dobbiamo fare di più per chi è in prima linea in questo momento di crisi nazionale» ha detto la speaker Nancy Pelosi. E, ha aggiunto, «effettuare maggiori versamenti a favore degli americani». Una simile proposta si scontra tuttavia al momento con la reticenza del partito repubblicano del Presidente. Nuove spese federali, soprattutto nell'assistenza, sono malviste, ha spiegato il capogruppo alla Camera Kevin McCarthy: è meglio aspettare per verificare se gli attuali stanziamenti «hanno successo».



Anche Wall Street oggi vede nero

Ma la gravità della crisi è oggi sotto gli occhi di tutti. La Borsa è tradizionalmente un cattivo indicatore della performance economica ma questa volta, nel clima di shock e paura, soffre in sintonia con ogni indicatore di Main Street, dell'economia reale. L'S&P 500 ha conosciuto lo scivolone trimestrale peggiore dal 2008, una flessione del 20 per cento. Peggio ancora ha fatto il Dow Jones, con il 23,2%, il peggior andamento dal 1987. Il Nasdaq, spesso avanguardia del mercato con i titoli tech e Internet, ha bruciato il 14,2 per cento. Titoli energetici quali Exxon e Chevron hanno ceduto oltre il 40%, banche quali JP Morgan e Goldman Sachs oltre il 30 per cento. E nessuno, tra i gestori, azzarda prevedere la fine delle ondate di vendita.



Goldman Sachs, una contrazione del 34%

Aiuti e stimoli, decisi e ipotizzati, faranno i conti con una crisi sempre più profonda messa nero su bianco dagli analisti. Tra le stime preoccupanti - ma in questa fase appena nella media - si distingue quella di Goldman Sachs, che ipotizza un Pil in contrazione del 34%, il triplo di precedenti record negativi che risalgono al 1958, nel secondo trimestre. Questo dopo un negativo 9% già nei primi tre mesi 2020. E se l’attività potrebbe successivamente risalire la china, con un rimbalzo del 19% nel terzo trimestre, a Goldman appare comunque destinata a chiudere l'intero anno in calo del 6,2%, una caduta a sua volta da far dimenticare ogni record negativo. La banca d'affari si aspetta anche una disoccupazione del 15 per cento. Tutte le sue previsioni sono scivolate nel giro di pochi giorni, da già traumatiche attese di cali del 24% nel Pil e di una disoccupazione al 9 per cento.