Usa-Corea, esercitazioni dopo quattro anni. Il Giappone valuta missili a lunga gittata

Ulteriori investimenti dovrebbero essere comunque realizzati per consentire alle navi e agli aerei giapponesi per poter utilizzare i nuovi apparati, e in grado di colpire obiettivi terrestri, riferisce il quotidiano, che specifica come i missili sarebbero schierati nella regione sud-occidentale del Kyushu e nelle isole che costeggiano Taiwan.

Il progetto rientra nell’obiettivo di Tokyo di ridurre il divario con la Cina, confrontandosi simultaneamente con le minacce che arrivano dalla Corea del Nord.

La costituzione pacifista giapponese, formulata subito il dopoguerra, limita la spesa militare al finanziamento di capacità difensive; tuttavia, le recenti tensioni geopolitiche, in primo luogo il conflitto tra Russia ed Ucraina, e la recente assertività dimostrata dalla Cina nello stretto di Taiwan, hanno spinto il Giappone a riconsiderare i programmi di spesa. Il premier Kishida ha ribadito a più riprese di voler aumentare in modo significativo il budget per le spese militari mantenuto vicino a circa l’uno per cento del Pil. I media locali hanno anche riferito che è probabile che il ministero della Difesa giapponese richiederà 5.500 miliardi di yen (40,2 miliardi di dollari) per il prossimo anno fiscale, in leggero aumento rispetto ai 5.180 miliardi richiesti per l’anno in corso. Secondo i dati più aggiornati del White Paper sulla Difesa a Tokyo, il Giappone spende lo 0,95% del Pil, contro l’1,2% della Cina e il 3,1% degli Stati Uniti.