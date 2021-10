Usa: corte d’appello ripristina legge anti-aborto in Texas

2' di lettura

La corte d'appello federale di New Orleans ha permesso al Texas di ripristinare la controversa legge che vieta la maggior parte degli aborti nello Stato. Entrata in vigore il 1 settembre, questa legge vieta l'aborto una volta rilevato il battito cardiaco dell'embrione, a circa sei settimane di gravidanza: quando la maggior parte delle donne non sa ancora di essere incinta. Era stata temporaneamente bloccata mercoledì da un giudice federale del Texas, a seguito di un ricorso dell'amministrazione Biden.

L’appello alla corte federale di New Orleans

“Questa corte non permetterà che questa scioccante privazione di un diritto così importante continui un altro giorno”, aveva scritto il giudice nella sua decisione. Gli aborti oltre le sei settimane erano quindi ripresi nelle cliniche statali. Il procuratore generale del Texas, il repubblicano Ken Paxton, ha fatto però appello alla Corte federale di New Orleans, considerata una delle più conservatrici del Paese, che si è pronunciata in suo favore. “Grandi notizie stasera”, ha twittato Paxton non appena è stata rilasciata la decisione sull'appello. “Combatterò gli eccessi del governo federale in ogni momento”, ha aggiunto.

Probabile la contestazione da parte del governo

Con ogni probabilità, il governo federale Usa contesterà la decisione della corte d'appello alla Corte suprema degli Stati Uniti. Quest'ultima garantiva nel 1973, nella sua emblematica sentenza Roe contro Wade, il diritto delle donne ad abortire e precisava che si applicava fino a quando il feto non è vitale, cioè intorno alle 22 settimane di gravidanza. Negli ultimi anni leggi paragonabili a quelle del Texas sono state approvate da una dozzina di altri stati conservatori e condannate in tribunale per aver violato tale giurisprudenza.

Cosa prevede la legge

La legge del Texas, promulgata dal governatore repubblicano Greg Abbott a maggio, proibisce l'interruzione di gravidanza a partire da quando viene rilevato il battito cardiaco, circa sei settimane, un periodo in cui una donna potrebbe anche non sapere di essere incinta. Inoltre autorizza chiunque, in qualunque parte degli Stati uniti, a denunciare coloro che contravvengono.