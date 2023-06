Usa, Corte suprema: le università non possono valutare la razza per le ammissioni. Biden: lontana da nostri valori

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corte Suprema Usa ha stabilito che i college e le università devono smettere di prendere in considerazione la razza nelle ammissioni, costringendo gli istituti di istruzione superiore a cercare nuovi modi per ottenere corpi studenteschi diversificati. Con una decisione presa con 6 voti contro 3, la Corte ha bocciato i piani di ammissione di Harvard e dell'Università della Carolina del Nord, rispettivamente i più antichi college pubblico e privato del Paese.

Il presidente della Corte suprema, John Roberts, ha affermato che per troppo tempo le università hanno «concluso, a torto, che il punto di riferimento dell'identità di un individuo non è costituita dalle sfide vinte, dalle abilità acquisite o dalle lezioni imparate, ma dal colore della sua pelle. La nostra storia costituzionale non tollera questa scelta» - ha aggiunto. In dissenso, la giudice Sonia Sotomayor ha affermato che la decisione «fa regredire decenni di precedenti e di progressi epocali».

Biden attacca la Corte Suprema, lontana da valori Usa

Joe Biden attacca la Corte Suprema, dopo la controversa sentenza con cui ha cancellato l’azione affermativa nell’accesso ai college. “Penso che questa corte sia fuori fase con il sistema di valori fondamentali del popolo americano” e che “la grande maggioranza degli americani non sia d’accordo con le sue recenti decisioni”, ha detto in una intervista a Msnbc. La Corte Suprema “puo’ fare molti danni”, ma si è detto contrario ad un suo allargamento per riequilibrarla

Obama

Dura presa di posizione di Barack Obama contro la decisione della corte suprema Usa di cancellare per gli atenei americani il criterio della razza nelle ammissioni degli studenti. «Come ogni politica, l'azione affermativa non era perfetta. Ma ha permesso a generazioni di studenti come Michelle e me di dimostrare che lo meritavamo. Ora tocca a tutti noi offrire ai giovani le opportunità che meritano — e aiutare gli studenti di tutto il mondo a beneficiare di nuove prospettive», ha commentato l'ex presidente, ricordando la sua esperienza personale.

Obama non ha rinunciato ad una stoccata contro i privilegiati nell'accesso all'universita': «Ovviamente, studenti del mio campus e innumerevoli altri in tutto il Paese hanno ricevuto - e continuano a ricevere - una considerazione speciale per l'ammissione. Alcuni hanno genitori che si sono laureati nella stessa scuola. Altri hanno famiglie che possono permettersi “coach” che li aiutano a correre più velocemente o a colpire più forte una palla. Altri vanno alle scuole superiori con risorse sontuose per i tutor e un'ampia preparazione standardizzata ai test che li aiuta a ottenere punteggi più alti negli esami di ammissione all'università. Di solito non ci chiediamo se quegli studenti lo meritano. Così spesso, accettiamo semplicemente che il denaro, il potere e il privilegio siano forme perfettamente giustificabili di azione affermativa, mentre i ragazzi che crescono come me dovrebbero competere quando le condizioni di gioco sono tutt'altro che uguali». «Oggi - osserva ancora - il mio cuore si spezza per ogni giovane là fuori che si chiede cosa riserva il suo futuro e che tipo di possibilità gli saranno aperte. E mentre conosco la forza e la grinta che si trovano dentro i ragazzi che hanno sempre dovuto sudare un po' di più per salire le stesse scale, spero e prego che anche il resto di noi sia disposto a sudare un po'. La giornata di oggi ci ricorda che dobbiamo fare il lavoro non solo per attuare politiche che riflettano i nostri valori di equità ed equità, ma per rendere veramente reali quei valori in tutte le nostre scuole, luoghi di lavoro e quartieri».

