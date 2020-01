Usa, dazi su acciaio e alluminio. La Ue non è nella lista degli esentati

Sassoli: dazio chiama dazio. Serve un mondo che dialoghi

Le esenzioni previste nell'ordine

I prezzi dell’acciaio, in particolare, sono tornati a scendere del 30% - e con essi performance e titoli delle società del settore - dopo iniziali rialzi in risposta ai primi provvedimenti nel 2018. Ma gli analisti attribuiscono il fenomeno, più che a nuove “invasioni”, proprio a una maggior produzione interna combinata con una domanda che risente di declini dell’attività manifatturiera. La Casa Bianca ha elencato al momento alcune esenzioni all’escalation: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Messico e Corea del Sud verranno risparmiati da nuovi dazi legati all’acciaio. Argentina, Australia, Canada e Messico dalle sanzioni su prodotti in alluminio. Contro Argentina e Brasile gli Usa avevano tuttavia già reimposto di recente, dopo averle sospese, le originali sanzioni sui metalli. Con Canada e Messico, in particolare, Trump è invece reduce dal varo d’un riformato accordo di libero scambio in Nordamerica che rende improbabili per ora ulteriori rappresaglie.

Tensioni con il Vecchio Continente

La nuova mossa mantiene tuttavia alte le incertezze sull’interscambio a livello globale, mostrando come recenti parziali intese con la Cina e sforzi diplomatici con l’Europa non abbiano esorcizzato lo spettro di crociate commerciali unilaterali della Casa Bianca. Se con i partner nordamericani e con la stessa Cina sono emersi compromessi - l’accordo di Fase 1 con Pechino ha quantomeno ammorbidito il conflitto bilaterale - un potenziale indurimento della posizione con l’Europa da parte di Trump è parso tuttora nelle carte. Durante il recente World Economic Forum di Davos, il presidente ha ammonito che giri di vite sono possibili quest’anno in assenza di intese. E ha nuovamente fatto balenare dazi contro auto europee e loro componentistica. Ha detto che trattare con l’Europa è più difficile che negoziare con la Cina.

