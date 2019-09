Usa, democratici: sulla sanità è scontro tra il moderato Biden e i progressisti Warren e Sanders Il terzo dibattito tra gli aspiranti alla nomination democratica e a sfidare Donald Trump nel 2020 - e il primo a contenere in una sola serata e sullo stesso palco tutti e dieci i candidati sopravvissuti - ha avuto un grande fulcro: l'assistenza sanitaria di Marco Valsania

(Afp)

NEW YORK - Il terzo dibattito tra gli aspiranti alla nomination democratica e a sfidare Donald Trump nel 2020 - e il primo a contenere in una sola serata e sullo stesso palco tutti e dieci i candidati sopravvissuti - ha avuto un grande fulcro: l'assistenza sanitaria. È su questo tema che le differenze tra l'anima moderata, incarnata anzitutto dall'ex vicepresidente Joe Biden, e quella progressista, rappresentata da Elizabeth Warren e Bernie Sanders, si sono duramente scontrate e definite. Una differenza che contrappone l'idea di Biden, di graduali miglioramenti della riforma Obamacare oggi sotto attacco dei repubblicani, a quella di Warren e Sanders, di spingere invece per una trasformazione più profonda, che istituisca il cosiddetto “Medicare for all” - nei fatti un sistema sanitario nazionale e pubblico.



È una distanza che va ben al di là dell'oggetto del contendere: contrappone due diversi concetti di eleggibilità e due strategie democratiche per sconfiggere Trump, una che punta a coltivare anzitutto il grande centro dell'elettorato presentando l'attuale Presidente come un estremista; l'altra che scommette sulla mobilitazione, in alternativa a Trump, di un movimento più caratterizzato a sinistra, puntando sull'apertura degli americani, scottati dall'attuale Presidente, a progetti ambiziosi e radicali che si ispirano a un ruolo piu' attivo e ampio del governo e del settore pubblico negli interventi sociali.

Nell'insieme Biden è parso fare meglio che nei precedenti dibattiti, più sicuro di sé anche se a volte ha divagato. La sua forza è però rimasta legata anzitutto alla sua rivendicazione di essere l'erede della presidenza di Barack Obama. Warren e Sanders, oggi i suoi due sfidanti più agguerriti nei sondaggi, si sono da parte loro sforzati di rimanere all'offensiva, con Warren che è sembrata particolarmente puntuale e efficace.

Non sono mancati altri temi caldi sui quali diversi candidati si sono distinti ieri sera sul palcoscenico di Houston, in Texas, teatro della discussione: Beto O'Rourke - originario di El Paso vittima del recente massacro anti-immigrati di 22 persone - si è fatto notare per la sua passione a favore del controllo delle armi, ad un certo punto dicendo esplicitamente che vuole eliminare quelle piu' letali. «Maledizione, vi toglieremo gli AR-15 e gli AK-47», ha incalzato.

O'Rourke si è schierato anche per delicate proposte di risarcimento ai discendenti degli schiavi.

Nel mirino da parte di molti candidati - a cominciare da Cory Booker, che ha predicato un messaggio di unita' anti-Trump - sono poi ripetutamente finiti il razzismo e la discriminazione che il Presidente in carica è accusato di fomentare, la necessità di una riforma dell'immigrazione che la valorizzi e legalizzi invece di respingerla e demonizzarla. Come anche la politica commerciale della Casa Bianca, apostrofata come “erratica” e per questo dannosa. Per non parlare del suo rifiuto di politiche di lotta al cambiamento climatico, “minaccia esistenziale” per il pianeta.

Tutti i democratici, in politica interna, hanno promesso forti investimenti nell'istruzione pubblica e nei salari degli insegnanti. In politica estera tutti hanno denunciato l'isolazionismo di Trump, che aliena gli alleati, e la sua infatuazione invece per dittatori e uomini forti.

Warren era inoltre arrivata al dibattito sull'onda dell'ultima delle sue tante, aggressive proposte politiche: un rafforzamento del social security, del sistema pensionistico pubblico, reso più generoso (di 200 dollari al mese, fin da subito) attraverso un'imposta maggiorata sui compensi piu' elevati, sopra i 250.000 dollari l'anno, suddivisa tra dipendenti e datori di lavoro.

Ma i riflettori a Houston sono stati puntati anzitutto sulla sanità. Biden ha attaccato la proposta di Sanders e Warren come eccessiva e non praticabile. «Obamacare ha funzionato», ha detto affermando che le idee piu' radicali richiederebbero troppo tempo e costerebbero troppe nuove tasse per gli americani. Quelle idee, ha aggiunto, “non mi piacciono”. L'ala liberal ha risposto criticando invece la politica di Biden come inadeguata a fornire vera assistenza. Warren ha sostenuto che “Medicare for all” è l'unico modo di onorare davvero l'eredità degli sforzi per l'assistenza universale cominciati sotto Barack Obama, la sola azione che puo' ridurre i costi e ampliare l'accesso alla sanità.