«Usa e Asia trainano la crescita di Adr»

Quali sono le previsioni per il turismo made in Usa?

I principali vettori americani stanno facendo piani per la prossima estate superiori al 50% rispetto al 2019. Su New York avremo 11 collegamenti giornalieri, terzi in Europa solo dopo Londra e Parigi.

Il tutto nonostante le incognite di Ita (ex Alitalia). Siete preoccupati da questa vicenda?

Non ci cambierà tantissimo. I viaggiatori vengono a Roma grazie alla sua forza di attrazione, indipendentemente dal nome del vettore disponibile. Certo, la ripresa di Ita, che già si sente, può contribuire a rafforzare il ruolo di Fiumicino come hub.

Cioè?

Può indirizzare su Roma passeggeri, provenienti da altre città italiane, che fanno scalo da noi per dirigersi verso altre destinazioni internazionali. Anche in una ottica intermodale, utilizzando i trasporti ferroviari, che andranno a sostituire le tratte brevi, che in proporzione generano più costi e più emissioni.

Come giudica l’intesa di Ita con Lufthansa?

La compagnia tedesca potrà garantire ad Ita una stabilità, integrandola in un gruppo più grande, la Star Alliance. Gli operatori piccoli non sopravvivono. E Ita entrerà nella alleanza non dalla porta di servizio, ma come primo attore.

E questo che vantaggi

garantirà?

Lufthansa ragiona in logica sinergica. Ogni hub della alleanza ha una propria specializzazione. E finora a loro era mancato un punto di riferimento del Mediterraneo, che potesse sviluppare anche più collegamenti con il Sud America.

Questo nel medio lungo termine cosa comporterà, anche per voi?

Penso che Lufthansa abbia ragionato anche a lunga scadenza. I principali aeroporti europei stanno raggiungendo il limite di capacità. Roma ha invece un piano di sviluppo che porterà Fiumicino a poter gestire 100 milioni di passeggeri.

Parliamo del vostro piano di sviluppo.

Abbiamo lanciato un piano di sviluppo e ammodernamento, entro gli attuali confini aeroportuali, cominciato nel 2013 e che terminerà fra il 2024 e il 2025. In undici anni abbiamo investito 2,5 miliardi, tutti autofinanziati senza ricorrere a risorse pubbliche. Stiamo adesso finalizzando il nuovo piano di sviluppo che sarà in linea con aspettative di mercato e di sostenibilità.

Un piano che non potrà prescindere da una forte spinta sull’innovazione...

A Fiumicino abbiamo un nostro Innovation hub, che abbiamo inaugurato insieme al presidente di Edizione Alessandro Benetton, dove raccogliamo le migliori startup provenienti da tutto il mondo. Stiamo adesso chiudendo il secondo bando di idee. Puntiamo tantissimo su automazione e intelligenza artificiale, a partire dalla gestione delle code e della sicurezza.

Che impatto avrà sull’occupazione il piano di sviluppo?

Si stima che per un milione di passeggeri in più si creino 4mila nuovi posti di lavoro e circa mezzo miliardo di Pil aggiuntivo. Nel nostro organico ci sono 3.800 addetti. A questi se ne aggiungono altri 45mila di personale che a vario titolo lavora nell’aeroporto. Poi c’è l’indotto indiretto (di tutta la filiera turistica e logistica) che arriva complessivamente a 390mila unità.

Avete già previsto nuove assunzioni?

Già rispetto al 2012 abbiamo 1.500 persone in più. Abbiamo internalizzato, per esempio, 500 addetti alla pulizia e quasi 400 manutentori. Una scelta che rivendichiamo, nonostante ci siamo irrigiditi dal punto di vista dei costi. Ne abbiamo guadagnato in competenze, qualità e professionalità. Ora ci serviranno soprattutto ingegneri.

Cosa chiedete al sindaco di Roma e al nuovo presidente della Regione Lazio?

Dobbiamo ragionare in ottica di sistema. Ci piacerebbe essere coinvolti come propositori e pianificatori in opere infrastrutturali connesse all’aeroporto. Anche per garantire una migliore proposizione e fruizione della offerta turistica. In parte lo stiamo già facendo.