Usa e Cina valutano di spostare più avanti i dazi del 15 dicembre Le due delegazioni sono orientate a ritardare l’entrata in vigore dei dazi in attesa di firmare la «Phase one» dell’accordo commerciale. I dazi del 15% su Nike e iPhone non dovrebbero partire di Riccardo Barlaam

Trump gela i mercati: accordo con la Cina dopo 2020

NEW YORK - I dazi americani del 15% sull’ultima tranche di prodotti cinesi rimasta fuori dalle barriere tariffarie – 165 miliardi di dollari di prodotti legati a elettronica di consumo, abbigliamento, sneaker e giocattoli - non dovrebbero scattare il 15 dicembre, come stabilito finora. I negoziatori delle due delegazioni di Stati Uniti e Cina, secondo fonti di entrambe le parti riportate dal Wsj, stanno ragionando sulla possibilità di spostare in avanti la scadenza.

I negoziati continuano

Tutto questo mentre continuano i negoziati per tentare di arrivare alla firma del documento sulla cosiddetta «Phase one», il primo accordo commerciale tra le due superpotenze, stabilito in linea di massima ai primi di ottobre, ancora in attesa di essere formalizzato. L’ultima decisione spetta comunque al presidente Donald Trump.

Soluzione migliore per i mercati

Trump non ha ancora preso una decisione, ma la proroga della scadenza del 15 dicembre sarebbe la migliore soluzione per evitare ulteriori scossoni sui mercati finanziari prima della fine dell’anno. Non c’è una data precisa per la fine dei negoziati. Lo ha ribadito più volte in questi giorni il Consigliere economico della Casa Bianca Larry Kudlow.

La mediazione di Kushner

Nelle ultime settimane Jared Kushner, il genero del presidente e consigliere presidenziale, si è impegnato per aiutare le due delegazioni ad avvicinare le posizioni per raggiungere l’accordo commerciale. A proposito dei dazi del 15 dicembre sulle Nike e gli iPhone, Trump aveva già detto che Apple sarebbe stata comunque esentata dalle nuove barriere tariffarie del 15 per cento.

Maggiori acquisti agricoli

L’apertura maggiore da parte cinese è quella ad aumentare gli acquisti di prodotti agricoli americani fino a 50 miliardi di dollari l’anno, raddoppiando la quota attuale: soia, pollame e altri prodotti agricoli come le carni suine, di cui in questo momento la Cina ha un forte bisogno per le conseguenze della peste suina che ha decimato la produzione di carni suine negli ultimi tempi.