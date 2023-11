Usa e Medio Oriente rilanciano l’export extra-Ue. Saldo attivo con Mosca

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una crescita del 9,2%, quasi come ai bei tempi (lo scorso anno, in realtà), quando il made in Italy inanellava balzi a doppia cifra mese dopo mese. Il dato di ottobre dell’export extra-Ue supera le attese e arrotonda il bilancio del 2023, che a questo punto nei primi dieci mesi vede un progresso del 4,3%.

Crescita quasi corale, quella registrata dall’Istat, che vede anzitutto un balzo del 10% per gli Stati Uniti, nostro primo mercato di sbocco non europeo. L’arretramento limitato di India e Cina frena solo in parte le medie, spinte verso l’alto anche dai progressi decisi nel Regno Unito e nel Medio Oriente.

In termini settoriali, la crescita è alimentata, oltre che dalle maggiori vendite di energia, da un progresso di beni strumentali (+21,9%) e beni di consumo non durevoli (+7,6%).

Risultati difficilmente prevedibili, alla luce del rallentamento del commercio globale e delle nuove incertezze in arrivo nel Medio Oriente che spingono a oltre 250 miliardi il bilancio degli incassi dei primi dieci mesi, dieci in più rispetto all’anno precedente.

L’import continua a presentare flessioni (-18,7%), principalmente per la contrazione degli acquisti di energia (-35,8%), a cui si aggiunge però la frenata di beni intermedi (-14,2%) e beni di consumo non durevoli (-7,8%).