Usa e Taiwan al lavoro per ridimensionare le ambizioni della Cina

Le colombe controbattono che difendere di Taiwan è inattuabile, a meno di non ricorrere all’atomica. Gli Usa non reggerebbero una guerra prolungata a migliaia di chilometri dalle basi più vicine, contro un nemico ostinato che ha enormemente ampliato la sua potenza militare e continuerà a rafforzarla. Per quanto doloroso, è normale che gli Usa abbandonino gli alleati delle cause perse (vedasi Vietnam o Afghanistan) qualora non sono in ballo interessi vitali. Meglio concentrarsi sulla difesa di obiettivi più rilevanti come Filippine o Corea. Peraltro europei, australiani e giapponesi sarebbero poco inclini a immolarsi per Taipei.

Ma, a voler essere smaliziati, tale diatriba ha uno stantio sapore novecentesco. Una volta le guerre si combattevano per il dominio territoriale. Oggi si combattono per occupare i gangli della primazia economica. Taiwan riveste un cruciale ruolo planetario: è l’Arabia Saudita dei chip, vale a dire le componenti basilari in tutti i settori manufatturieri, dall’elettronica all’autotrazione, dagli elettrodomestici ai computer. Fino alle applicazioni militari. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc) è l’azienda più potente e avanzata al mondo. Vanta una posizione dominante nei chip di ultima generazione, quelli che permettono a colossi come Apple) di detenere il vantaggio competitivo globale.

In caso di invasione, i piani taiwanesi prevedono la distruzione delle fabbriche di chip per non lasciarle ai conquistatori. Il software invece è da tempo al sicuro nel cloud. A questo punto, gli Usa avrebbero un incentivo potente a concedere immediatamente l’asilo politico a migliaia di tecnici, ingegneri e programmatori per ricostruirle (più avveniristiche ed efficienti) sul loro suolo. Non è un caso che Tsmc, il 1° giugno in Arizona abbia iniziato a costruire una fabbrica (per un investimento di 12 miliardi di dollari) per chip di ultima generazione. Una seconda verrà messa in cantiere a breve. Insomma gli Usa conquisterebbero una superiorità tecnologica insperata e duratura, inglobando l’asset straordinariamente più pregiato di Taiwan.

L’epilogo di questo scenario fantapolitico sarebbe la mutilazione della vittoria militare di Xi Jinping. In ultima analisi, questo ruolo di Arabia Saudita dei chip frena le mire bellicistiche di Pechino, inducendo ad adottare una condotta decisamente meno muscolare.