Usa ed Europa: servono cure diverse per combattere l’inflazione

USA - TASSO DI INFLAZIONE ANNUALE

La dinamica dei prezzi statunitensi risulta dominata dall’andamento dei prezzi dei servizi (barre blu) e dei beni industriali (barre celesti). Ovviamente il rialzo dei prezzi dell’energia (barre gialle) ha avuto un suo impatto, che è stato rilevante in una prima fase nella primavera 2021, ma che poi si è livellato rapidamente. La crescita dei prezzi dei beni alimentari (barre rosse) è stata più graduale, diventando evidente soprattutto negli ultimi mesi.



In sostanza l’aumento dei prezzi Usa è da intendersi prevalentemente come una classica inflazione indotta dalla domanda: nel 2021 la piena riapertura dell’economia e l’effetto delle misure monstre di carattere sia fiscale che monetario hanno stimolato la domanda in maniera fin troppo efficace.



Sul mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione è stato riassorbito a ritmi eccezionali ed in breve si è creata scarsità di manodopera, che favorisce la crescita dei salari. L’offerta, per via dei downsizing degli impianti manifatturieri e del personale, dell’erosione delle scorte dovuta ai lockdown nonché dei problemi alle catene globali di fornitura merci non è riuscita a tenere il passo, causando l’impennata dei prezzi.



La crisi energetica recente, con l’esplosione del prezzo del gas naturale connessa al conflitto russo-ucraino, non sembra riflettersi in maniera significativa sulla dinamica dell’inflazione; infatti i mercati Usa sono protetti dalla disponibilità di gas naturale di produzione nazionale e canadese a prezzi notevolmente più bassi.



In questo contesto, un rialzo consistente dei tassi di interesse è storicamente molto efficace, perché aumenta rapidamente i costi di indebitamento per consumatori ed imprese, raffreddando la domanda di beni e servizi. Allo stesso tempo, le attività finanziarie diventano più attraenti per gli investitori rispetto agli investimenti nell’economia reale.