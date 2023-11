Usa, mini super tuesday: democratici vincono in Kentucky e Virginia, repubblicani in Mississippi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Martedì 7 novembre gli elettori statunitensi hanno votato per scegliere i governatori del Kentucky e del Mississippi e per decidere il rinnovo di Camera e Senato in Virginia e nel New Jersey.

La giornata di ieri è stata definita mini super tuesday, dove milioni di elettori hanno votato in quasi 40 Stati per eleggere governatori, assemblee statali, sindaci e decidere su questioni come l’aborto, che ha spinto i dem nelle elezioni di Midterm.

Loading...

Si è trattato di un primo test, ad un anno dalle elezioni per la Casa Bianca e il rinnovo del Congresso, per capire come tira il vento per i due partiti ma anche per Joe Biden e il repubblicano Donald Trump, che in un recente sondaggio lo supera in cinque Stati su sei.

Governatore del Kentucky

Secondo le proiezioni di Edison Research, il governatore democratico Andy Beshear è stato rieletto, sconfiggendo il procuratore generale repubblicano Daniel Cameron in uno Stato che ha votato per Donald Trump a larga maggioranza nel 2020.

Beshear, uno dei pochi governatori democratici in Stati a maggioranza repubblicana, durante la campagna elettorale ha fatto valere il suo impegno nella creazione di posti di lavoro in Kentucky, nel sostenere l’istruzione pubblica, nell’ampliare l’accesso all’assistenza sanitaria e nel definire politiche rigorose per contenere la diffusione del Covid. Come governatore, ha posto il veto a leggi che vietano l’aborto e l’assistenza ai giovani transgender, anche se questi veti sono stati annullati dai repubblicani.