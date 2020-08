Usa, febbre da convention: Obama all’attacco sul voto L'ex presidente è duro, non lesina critiche e difende il USPS, le poste americane divenute il nuovo terreno di scontro fra democratici e repubblicano. Una guerra dai toni sempre più accesi con la convention democratica ormai alle porte e le elezioni a pochi mesi di distanza

L'ex presidente è duro, non lesina critiche e difende il USPS, le poste americane divenute il nuovo terreno di scontro fra democratici e repubblicano. Una guerra dai toni sempre più accesi con la convention democratica ormai alle porte e le elezioni a pochi mesi di distanza

Obama a gamba tesa contro Donald Trump. “L'amministrazione è più preoccupata a sopprimere il voto che a sopprimere il virus”, con un presidente che non si assume alcuna responsabilità ma si assume tutti i meriti”.

L'ex presidente è duro, non lesina critiche e difende il USPS, le poste americane divenute il nuovo terreno di scontro fra democratici e repubblicano. Una guerra dai toni sempre più accesi con la convention democratica ormai alle porte e le elezioni a pochi mesi di distanza.

La contrarietà del tycoon al voto via posta è ben nota. Il presidente ripete da settimane che votare in questo modo vorrebbe dire “elezioni truccate”. L'unico Stato che si salva è la Florida, dove Trump e la First Lady risiedono e dove hanno chiesto anche ora di votare per posta. La simpatia di Trump per lo Stato è rinomata: ospita Mar a Lago, la Casa Bianca d'inverno, ed è guidato da un governatore repubblicano, un fedelissimo del presidente.



Il no del tycoon allo svolgimento delle elezioni via posta affonda le radici nel fatto che favorisce l'affluenza al voto, e quindi i democratici. Da qui il suo rifiuto di stanziare nuovi fondi per il sistema postale che, intanto, lancia l'allarme: a 46 Stati dice che le schede potrebbero non arrivare in tempo per essere contate vista la mole dei voti via posta attesi e la mancanza di personale legata ad anni di tagli. A dar voce alla rabbia dei democratici contro Trump e il suo atteggiamento contro il sistema postale è Barack Obama.

“Tutti dipendono dal USPS”, le poste americane: “gli anziani per la pensione, i veterani per le ricette mediche, le piccole imprese per cercare di tenere le loro porte aperte. Le poste non possono essere un danno collaterale per un'amministrazione più preoccupata dal sopprimere il voto che dal sopprimere il virus”, twitta l'ex presidente.

Poi in un podcast spiega: “la cosa che più mi preoccupa da qui a novembre è la necessità di fare tutto quello che è umanamente possibile per assicurare che tutti coloro che vogliono un cambio nell'amministrazione possano farlo ai seggi, che sia di persona o via posta”. E questo perchè, aggiunge Obama, “non c'è alcuna possibilità che un vaccino per il Covid sia sviluppato e distribuito da qui alle elezioni”.

L'ex presidente si sofferma poi su Joe Biden, “il candidato giusto che ha scelto una eccezionale running mate”. Parole che cercano di smorzare le indiscrezioni sulle tensioni passate fra Obama e Biden, quando l'ex presidente ancora alla Casa Bianca scelse di appoggiare Hillary Clinton quando sapeva che Biden voleva candidarsi nel 2016.

Obama è ormai sceso con tutto il suo peso in campagna elettorale, e intende usare la convention democratica per raggiungere il più ampio pubblico possibile. Ma ammette: “Non sara' una convention dal vivo e questo probabilmente altererà l'impatto, ancora non lo sappiamo”. L'appuntamento, aggiunge, “sarà un'importante opportunità” per Biden “per spiegare agli americani come intende tirarci fuori dal buco in cui siamo”, aggiunge.