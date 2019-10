Usa, la Fed allunga le iniezioni di liquidità fino a novembre

Le iniezioni di liquidità erano partite il 17 settembre dopo che i tassi sul mercato dei pronti contro termine a un giorno avevano registrato delle inattese tensioni, con un'impennata fino al 10%. Dopo quattro aste di repo consecutive, il 20 settembre la Fed di New York aveva annunciato che avrebbe condotto aste quotidiane di pronti contro termine a un giorno fino al 10 ottobre, puntellate da tre aste di repo con scadenza a 14 giorni.

Con l'annuncio del 4 ottobre la Fed prolunga ulteriormente la liquidità a disposizione del sistema finanziario, con le banche che potranno finanziarsi a brevissimo termine mettendo in garanzia titoli di Stato e altri bond.

Le operazioni, spiega la Fed, hanno lo scopo «di aiutare a mantenere i tassi dei fed funds», cioè il tasso a cui le banche si prestano denaro a un giorno, punto di riferimento per il mercato dei tassi statunitense, «entro il range target» fissato dalla Fed tra l'1,75% e il 2%. Questa mossa dimostra che la Fed è “seria” nel suo impegno di assicurare liquidità al mercato, ha commentato a Bloomberg, Mark Cabana, strategist sui tassi Usa di Bank of America.

«Questo tipo di annuncio, proprio come quello di un paio di settimane fa, è una sorta di 'whatever it takes'».