Usa, la Fed «stringe» di 75 punti base, i tassi puntano oltre il 4,50%

Le proiezioni macroeconomiche puntano a un pil in crescita del solo 0,2% quest’anno, dell’1,2% nel 2023, dell’1,7% nel 2024 e dell’1,8% nel 2025, corrispondente alla crescita di lungo periodo. L’inflazione dovrebbe passare dal 5,4% di quest’anno, al 2,8% nel 2023, al 2,3% nel 2024 per tornare all’obiettivo del 2% nel 2025. La disoccupazione, a fronte di un livello di lungo periodo confermato al 4% dovrebbe passare dal 3,8% di quest’anno - un livello potenzialmente inflattivo - al 4,4% nel 2023 e nel ’24, per calare leggermente al 4,3% nel 2025.

La Fed non nasconde più l’impatto che la sua stretta sta avendo sull’attività economica e conferma quindi di scommettere sulla curva di Phillips: ridurrà occupazione e salari per raffreddare i prezzi. «Non diremo mai che ci sono troppe persone che lavorano, ma la questione vera è questa», ha detto. Qualcosa sta già accadendo. «La crescita nella spesa per i consumi ha rallentato rispetto all’anno scorso, in parte a causa di redditi più bassi, in parte per le condizioni più restrittive», ha detto Powell, che ha aggiunto: «L’attività nel settore delle costruzioni sta rallentando, in gran parte per i più alti tassi dei mutui. Tassi di interesse più elevati appaiono pesare sugli investimenti aziendali fissi».

Soprattutto, il presidente Powell ha più volte sottolineato la forza del mercato del lavoro – malgrado qualche «modesto» segnale di raffreddamento su salari e occupazione – e la necessità di assistere a una vera riduzione della domanda di lavoro, pur nella consapevolezza che l'alta inflazione e la conseguente politica monetaria sta ponendo una sfida importante al doppio mandato della banca centrale che, evidentemente, ha spostato nel lungo periodo il raggiungimento dell'obiettivo nella massima occupazione per concentrarsi sulla lotta all’inflazione.

La durata delle stretta dipenderà quindi da quanto tempo occorrerà perché i salari, e quindi i prezzi scendano, ha aggiunto il presidente. Powell ha anche fatto riferimento ai risparmi in eccesso delle famiglie americane «che ricevono ancora trasferimenti dal governo». Ha evocato così i due fattori che hanno tenuto alta la domanda e hanno contribuito, insieme ai fattori sul lato dell’offerta, a surriscaldare l'economia e i prezzi, ma ha anche fatto un riferimento implicito - di più non era possibile - alla necessità che anche i bilanci pubblici sostengano gli sforzi della banca centrale perché i costi della stretta siano meno elevati.

«Vorrei che ci fosse un modo indolore per fare tutto questo - ha detto Powell - ma non c’è». Ritardare o fallire nel compito di riportare in basso dell’inflazione, ha però aggiunto, è ancora più doloroso.