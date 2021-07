Usa-Germania, è accordo per il via libera al gasdotto Nord Stream 2 dalla Russia

3' di lettura

Accordo fatto su Nord Stream 2 tra Stati Uniti e Germania. Washington e Berlino hanno raggiunto un'intesa che spiana la strada al varo del grande gasdotto tra la Russia e il territorio tedesco, disinnescando tensioni transatlantiche nate dalla preoccupazione americana che il progetto possa nutrire le aggressive ambizioni internazionali di Mosca. Il compromesso, il cui contenuto è stato rivelato dal Wall Street Journal e da Reuters, in cambio del semaforo verde statunitense vede la Germania al fianco degli Usa offrire anzitutto nuova assistenza energetica e diplomatica all'Ucraina, impegnata in un duro confronto con il Cremlino. Eventuali rappresaglie comuni contro Mosca restano in gioco in caso futuri comportamenti aggressivi del Cremlino.

I frutti del disgelo di maggio

L'amministrazione di Joe Biden, in un gesto di disgelo, aveva già sospeso in maggio sanzioni contro il gruppo – russo, con sede in svizzera e guidato da un Ceo tedesco – che dovrebbe completare il gasdotto entro fine 2021. Biden nei giorni scorsi ha inoltre incontrato il cancelliere tedesco Angela Merkel, primo leader europeo in visita alla Casa Bianca, anche se per l'occasione il nodo Nord Stream è rimasto sullo sfondo.

Quattro capitoli d’intesa

L'intesa bilaterale adesso sottoscritta, articolata in quattro capitoli, è imperniata su sforzi comuni volti ad arginare un'eccessiva influenza russa: Germania e Usa investirebbero, tra l'altro, 50 milioni di dollari in infrastrutture ucraine a tecnologia “verde”, comprese fonti rinnovabili di energia. Ancora: Berlino sponsorizzerebbe negoziati in campo energetico nell'ambito dell'Iniziativa dei Tre Mari, forum di paesi dell'Europa centrale e orientale in seno all’Ue. Stati Uniti e Germania diventano poi garanti, nonostante il nuovo gasdotto attraverso il Mar Baltico, di continui pagamenti da 3 miliardi di dollari l'anno versati da Mosca a Kiev quali costi di transito per l'uso della rete energetica del Paese. I versamenti sono previsti da un patto energetico russo-ucraino valido fino al 2024.

No di Berlino al “kill switch”

L'obiettivo esplicito di simili misure è promuovere l'indipendenza energetica di Kiev e assicurare che Mosca non sia in grado di utilizzare l'energia quale strumento coercitivo o di ricatto all'estero. Non sono mancate divergenze: Berlino ha respinto una richiesta americana di un vero e proprio “kill switch”, una clausola che permetta ai tedeschi di bloccare rapidamente il gasdotto in risposta ad azioni di Mosca considerate dannose per i paesi limitrofi e le capitali occidentali. I negoziatori della Merkel avrebbero bocciato l'idea come legalmente insostenibile, perché indebita interferenza dello stato nei confronti di un'azienda privata. La Germania ha però accettato di considerare, se necessario, il ricorso a future sanzioni contro il settore energetico di Mosca.

Missioni a Kiev e Varsavia

Washington e Berlino, in vista di annunci ufficiali considerati imminenti, hanno in queste ore anche già lanciato missioni per superare il nervosismo nei paesi geograficamente più esposti a Mosca. Esponenti del Dipartimento di Stato e del governo tedesco sono volati a Kiev per illustrare i punti dell'accordo e una delegazione Usa era attesa a Varsavia in Polonia.