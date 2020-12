Usa, i grandi elettori al voto. Biden mette un sigillo alla presidenza I Grandi elettori dovrebbero esprimere 306 voti a favore di Biden e 232 di Trump che scrive ancora tweet di contestazione sul voto del 3 novembre di Redazione Esteri

Il Collegio elettorale americano è pronto a eleggere il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. I grandi elettori dovrebbero esprimere 306 voti a fare di Biden contro i 232 di Donald Trump; è quanto emerso nell'Election Day del 3 novembre scorso.

La Costituzione americana contempla il caso di “elettori infedeli”, ma considerato l'ampio margine di vantaggio di Biden, è difficile pensare a sorprese inattese. Anche perchè i grandi elettori dei vari stati americani sono scelti dai candidati o dai loro partiti: tra i nomi più illustri in questa tornata vi è quello di Bill e Hillary Clinton nello stato di New York e quello di Stacey Abrams in Georgia. Con Trump spicca quello della governatrice del South Dakota Kristi Noem, possibile candidata repubblicana nel 2024. I voti espressi in ogni stato, una volta contati, saranno quindi certificati e trasmessi immediatamente al presidente del Senato, il vicepresidente Usa Mike Pence.

I grandi elettori

Il voto dei grandi elettori, costituisce un passaggio che in tempi normali rappresenta una formalità, ma quest'anno assume un alto valore simbolico e una rilevanza istituzionale senza precedenti. Donald Trump non demorde: «I voti non possono essere certificati, questa elezione è contestata». A poche ore dal voto con cui i grandi elettori consegneranno la Casa Bianca a Joe Biden, votando per il candidato democratico e chiudendo le elezioni Usa 2020, il presidente uscente prosegue la sua offensiva con una raffica di messaggi che Twitter segnala come inaffidabili. Uno dei tweet di Trump è questo: «Gli Stati chiave che hanno trovato enormi quantità di voti illegali, praticamente tutti» gli Stati decisivi, «non possono certificare questi voti come completi e corretti senza commettere un grave reato. Tutti sanno che persone morte, persone sotto il limite di età, immigrati irregolari, persone con firme false, detenuti e tanti altri hanno votato illegalmente».

Le prossime tappe

Le prossime tappe sono queste: il Collegio elettorale formato da 538 grandi elettori si esprime oggi. I grandi elettori voteranno per il candidato che li ha scelti.Il 3 gennaio debutta il 117° Congresso: la Camera dei Rappresentanti (a maggioranza dem) e Senato (probabilmente ancora a maggioranza repubblicana) si insedieranno a mezzogiorno. La transizione in corso terminerà a metà gennaio. Se ne occupano i “transition team” dei due candidati. Si tratta del trasferimento formale dei poteri dal presidente uscente al presidente eletto, al netto delle intemperanze di Trump.

Questo processo avviene solitamente tra la proclamazione del nuovo presidente e l'Inauguration Day, data dell'insediamento alla Casa Bianca il 20 gennaio. In quel giorno Biden inizierà il suo mandato presidenziale con la cerimonia del giuramento a Capitol Hill, sede del Congresso americano, in genere alla presenza degli ex presidenti. La grande incognita è questa: Trump presenzierà?