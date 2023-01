Usa: inflazione Cpi +6,5% annuale, dato più basso in 14 mesi

Ascolta la versione audio dell'articolo

A dicembre, i prezzi al consumo negli Stati Uniti hanno rispettato le attese, con un lieve calo mensile e un rallentamento del dato annuale. Lo scorso mese, i prezzi sono diminuiti dello 0,1%, secondo quanto comunicato dal dipartimento del Lavoro. Il dato «core», ovvero quello depurato dalla componente dei prezzi dei beni alimentari ed energetici, è cresciuto dello 0,3%, anche qui in linea con le attese. Su base annuale, il dato generale ha messo a segno un +6,5%, il dato più basso in 14 mesi, dopo il 7,1% di novembre; a giugno, toccato il 9,1%. Il dato «core» è cresciuto del 5,7%, anche in questo caso in linea con il consensus, dopo il +6% di novembre.

Il dato generale annuale, sceso al 6,5%, è ai minimi dall’ottobre 2021. I prezzi dei generi alimentari sono aumentati dello 0,3%, per un aumento annuale del 10,4%. I prezzi dell’energia sono diminuiti del 4,5% rispetto a un mese prima, quinto ribasso negli ultimi sei mesi, con un aumento del 7,3% rispetto a un anno prima. Nel particolare, quelli della benzina sono diminuiti del 9,4% in un mese e dell’1,5% in un anno. I prezzi dell’elettricità sono aumentati dell’1% in un mese e sono aumentati del 14,3% in un anno.