Ultime notizie. Intesa al G20 sul corridoio economico India-Golfo-Europa

Ong Golos denuncia brogli e intimidazioni nelle elezioni regionali russe

Le elezioni regionali sono in corso fra ieri e domani in tutta la Russia, ma già arrivano denunce di brogli e intimidazioni da parte dell’ong indipendente Golos. Ieri sera l’Ong aveva raccolto 600 denunce di violazioni, fra cui minacce violente, voti comprati e persone cui è stato impedito l’accesso al seggio. Vi sono state anche denunce di urne già piene o persone che hanno votato in più seggi. Golos, ong il cui nome significa in russo sia “voce” che “voto”, è stata bollata come agente straniero, mentre qualche settimane fa il suo co-fondatore Grigory Melkonyants è stato arrestato. A diversi suoi osservatori è stato impedito l’accesso al registro dei votanti.

Intanto il sito Meduza riferisce che un osservatore indipendente e un membro della commissione elettorale nella città meridionale russa di Gelendzhik sono stati intimiditi con una convocazione all’ufficio di arruolamento militare. Le elezioni amministrative sono state indette per l’elezione dei governatori 22 regioni e i parlamenti regioni di 16. Le elezioni amministrative si svolgono anche nelle regioni ucraine occupate dalla Russia, in un voto considerato illegale dalla comunità internazionale. Il voto si svolge nel quadro della massiccia repressione politica in Russia dall’inizio della guerra in Ucraina.