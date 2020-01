Usa-Iran, ecco perché oro e petrolio potrebbero tornare a correre

(© Facto Foto)

L’oro resta vicino ai massimi da 7 anni, ma in generale la tensione sui mercati finanziari si è attenuata dopo lo shock geopolitico dei giorni scorsi. Persino il petrolio ha smesso di correre: il Brent, che si era impennato fino a superare 70 dollari al barile il giorno dell’Epifania, è tornato a scambiare poco sopra 68 dollari. Le borse hanno recuperato fiducia, chiudendo poco mosse ma non lontane dal cancellare del tutto le perdite accumulate in reazione all’escalation in Medio Oriente.

Il rischio è tutt’altro che scomparso dall’orizzonte. Ma l’Iran finora non è andato oltre le minacce, evitando ritorsioni immediate all’uccisione del generale Qassem Soleimani da parte degli Stati Uniti. E per quanto riguarda il petrolio – al centro dell’allarme per l’alta probabilità di attentati o ulteriori sanzioni Usa – le forniture non sono calate. Tanto è bastato, evidentemente, per distendere i nervi agli investitori, che ormai da tempo sembrano diventati ben poco sensibili alle preoccupazioni di ordine geopolitico (e non solo).

L’esempio più evidente l’hanno fornito gli attacchi dello scorso settembre in Arabia Saudita: i danni agli impianti di Abqaiq e Khurais avevano messo fuori uso 5,7 milioni di barili al giorno di produzione petrolifera, quasi il 6% dell’offerta globale, mettendo in luce un’inattesa vulnerabilità delle infrastrutture di Riad, ma il balzo delle quotazioni del greggio si era esaurito nel giro di appena dieci giorni.

Oggi il petrolio scorre senza intoppi. Ed è ancora più facile cullarsi nell’illusione che ogni eventuale carenza riuscirà ad essere compensata: dagli Usa dello shale oil – che nell’ultima settimana del 2019 hanno battuto ogni record esportando ben 4,46 mbg di greggio – e magari anche dall’Opec Plus, che potrebbe revocare i tagli di produzione extra decisi a dicembre e appena entrati in vigore.

La realtà rischia di essere più difficile, non solo in caso di conflitto aperto tra Usa e Iran (uno sviluppo considerato improbabile da molti analisti), ma anche se la situazione dovesse precipitare in Iraq. Washington ha minacciato sanzioni contro Baghdad se avesse deciso di espellere le forze militari Usa, cosa che il parlamento iracheno ha fatto.