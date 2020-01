Usa-Iran, guerra di parole. Rientra l’escalation. Rally dei listini Dopo il raid con i missili Trump annuncia nuove sanzioni. Ma l’Iran chiede alle milizie di non attaccare. La Camera Usa vota contro la guerra dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Iran-Usa, Trump: sanzioni contro l'Iran, ma pronti alla pace

4' di lettura

NEW YORK - Alla retorica infuocata dei proclami di guerra e ai timori per la vendetta iraniana in risposta all’uccisione del comandante Qassem Soleimani, per ora prevale la prudenza nei fatti. Per qualche ora si è temuto il peggio in Medio Oriente, l’inizio di una vera e propria guerra, dalle conseguenze catastrofiche. Ma l’attacco notturno con i missili - una trentina - lanciati da Teheran sulle due basi Usa in Iraq si è concluso con pochi danni e nessuna vittima.

I due missili nella green zone

Nessuna conseguenza neanche dopo il lancio ulteriore ieri notte di due missili nella zona verde di Baghdad, dove si trova l’ambasciata americana, probabilmente opera delle milizie pro iraniane, attacco non ancora rivendicato. I mercati salutano con un rally quello che sembra essere un rallentamento della tensione tra i due paesi.

Trump cerca la pace

Il presidente americano Donald Trump mercoledì parlando alla nazione ha ribadito che «tutte le opzioni restano sul tavolo», si scopre colomba e dice che gli «Stati Uniti sono pronti alla pace» e per il momento annuncia solo nuove sanzioni contro l’Iran: i 52 potenziali obiettivi americani da colpire in Iran restano per ora chiusi in un cassetto dello Studio ovale.

Per ora tacciono i cannoni

A Teheran l’Autorità suprema Ali Khamenei rivendica con orgoglio gli attacchi alle basi militari, definiti uno «schiaffo agli Stati Uniti», assicura che «non è finita» e continua a lanciare minacce: «Taglieremo le gambe all’America». Tuttavia nel secondo giorno, dopo la fine dei tre giorni di lutto nazionale seguiti all’uccisione del leader militare iraniano, i cannoni tacciono.

Diplomazia al lavoro

Nelle ultime ore si rincorrono le voci sui contatti diplomatici tra Washington e Teheran attraverso il canale diplomatico della pacifica Svizzera per trovare una via di uscita alla crisi. Una guerra che Trump non vuole. E l’Iran non ha le forze per affrontare.