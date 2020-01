Usa-Iran, sui mercati il panico in poche ore cede il passo all’euforia L’oro è volato sopra 1.610 dollari l’oncia dopo l’attacco iraniano alle basi americane in Iraq, mentre il petrolio Brent ha sfiorato 76 dollari al barile di Sissi Bellomo

Scontro Usa-Iran, sui Mercati “semaforo giallo”

3' di lettura

Gli investitori occidentali quasi non se ne sono accorti. In Europa e negli Stati Uniti il sole doveva ancora sorgere quando i mercati sono precipitati nel panico: l’attacco iraniano contro le basi americane in Iraq ha fatto volare l’oro sopra 1.600 dollari l’oncia per la prima volta dal 2013, fino a superare quota 1.610 dollari, il petrolio Brent con un balzo di oltre il 5% ha sfiorato 72 dollari al barile.

Ma nel giro di poche ore tutto è tornato tranquillo e addirittura la situazione sui mercati si è capovolta sul finire della giornata, quando il discorso di Donald Trump ha spazzato via ogni residuo timore di escalation: gli Stati Uniti non hanno sofferto vittime, Teheran «sembra allentare la tensione» e il presidente Usa addirittura esorta a «raggiungere un accordo che permetta all’Iran di crescere e prosperare»

A quel puntole quotazioni di oro e petrolio, che già avevano girato in negativo, sono andate addirittura a picco. Il lingotto, bene rifugio per eccellenza, è tornato a scambiare a 1.560 dollari l’oncia, in ribasso di oltre l’1% rispetto a martedì. Il petrolio ha cancellato anche i rialzi dei giorni scorsi, riportandosi sui livelli di inizio anno, prima dell’uccisione del generale Qassem Soleimani.

Il Brent, che si era spinto fino a 71,75 dollari, ha chiuso intorno a 65 dollari. Il Wti – complice anche un inatteso aumento delle scorte di greggio negli Usa (+1,2 milioni di barili la settimana scorsa) – ha ripiegato sotto 60 dollari, in ribasso di oltre il 4%. Quando soltanto gli operatori asiatici erano al lavoro, il benchmark americano aveva raggiunto un picco di 65,65 dollari.

La fuga dal rischio si è esaurita in fretta, consentendo anche alle borse di riprendere vigore: i listini europei hanno tutti chiuso in positivo (+0,46% per il Ftse Mib) e a Wall Street gli indici S&P 500 e Nasdaq hanno addirittura aggiornato i record storici.