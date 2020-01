Dallo Scià di Persia alla morte di Soleimani. Storia breve dei rapporti Usa-Iran

4) Soleimani, generale o politico?

Le forze di sicurezza in Iran sono una galassia complessa. Come in tutti i regimi, l’esercito iraniano cosiddetto regolare è affiancato da servizi segreti, polizie segrete, squadre speciali, miliziani con licenze amplissime. I più famosi, o sarebbe meglio dire famigerati, sono i Pasdaran, le Guardie della Rivoluzione, e i Basij, paramilitari che in teoria ricevono ordini dai Pasdaran. L’intero apparato risale ai tempi della rivoluzione khomeinista del 1979. Qassem Soleimani, ucciso dal raid ordinato da Trump, era il capo dei Quds Force, una divisione dei Pasdaran specializzata in operazioni all’estero con l’obiettivo di promuovere la rivoluzione iraniana nei Paesi vicini, concordano gli analisti. La Forza Quds aveva stretto rapporti con gruppi in Afghanistan, Iraq, Libano, Siria, nei Territori Palestinesi, e in Iraq.

Soleimani si muoveva dunque in una vasta regione, e in particolare in Iraq, con potere politico e militare sempre crescente. È stato un militare di lungo corso, ha combattuto la lunga guerra Iran-Iraq, ma è nel 1998 quando prende il comando di Quds Force che inizia la sua vera ascesa, il suo obiettivo è rimodellare un Medio Oriente con l’Iran leader ed è lunga la scia di operazioni contro militari americani, omicidi mirati ma è anche lunga la carriera di stratega politico all’ombra degli ayatollah col turbante in tv: è Soleimani che incontra il dittatore siriano Bashar Al Assad e il presidente russo Vladimir Putin perché la guerra in Siria con l’indecisione di Obama prima e il disinteresse di Trump poi, è stato il grande ultimo teatro di prova del potere di Soleimani.

Soleimani che, c’è da dire, è una vecchia conoscenza degli americani, anni fa è stato colpito da sanzioni per aver sostenuto Assad ed essere stato riconosciuto colpevole di atti di terrorismo - e certo agli occhi degli americani, il generale non si poteva certo redimere con la lotta contro l’Isis, lotta inevitabile perché Abu Bakr al-Baghdadi, anche lui ucciso da Trump, avrebbe voluto imporre un Califfato sunnita.

Per gli americani è Soleimani il regista dell’attacco all'ambasciata americana a Baghdad il 31 dicembre, questo e altri indizi, oltre forse un tornaconto elettorale in vista della rielezione, i motivi che hanno spinto Trump ad attaccare ed eliminare uno degli uomini più potenti del Medio Oriente.

5) Terza guerra mondiale?

Dal 3 gennaio a oggi, 9 gennaio, una delle ricerche più ricorrenti su Google Trends è «Terza guerra mondiale». Dopo il colpo americano a Soleimani, molti media l’hanno invocata ma non ci sono le premesse né la volontà. Non vuole una guerra Trump che se interviene in Medio Oriente lo fa con azioni eclatanti quanto isolate che non lasciano scorgere una strategia o un piano a breve-medio tantomeno a lungo termine. Non la vuole l’Iran che nonostante i proclami, non se la può permettere. A ben vedere non la vogliono neanche il russo Putin o il turco Erdogan che si stanno spartendo indisturbati le spoglie della Libia.