Usa, Joe Biden accetta la nomination e promette «la fine delle tenebre di Trump»

Usa 2020, Biden incassa la nomination: "Grazie a tutti, ci vediamo giovedi'"

Nell’ultimo giorno della convention virtuale democratica il candidato accetta la nomination presidenziale e promette all’America di voltare pagina

NEW YORK - «Sarò il presidente di tutti. Cambiamo la storia. Questo presidente ha portato il Paese nelle tenebre. Qui e ora, vi do la mia parola: se mi darete fiducia per la presidenza cercherò di tirare fuori il meglio da ciascuno di noi, non il peggio. Sarò un alleato della luce, non dell'oscurità». Joe Biden ha accettato la nomination presidenziale del partito democratico nell'ultimo e conclusivo giorno della convention, che si è svolta in modo virtuale nell'anno della pandemia in modalità videocall, con un discorso nel quale ha criticato direttamente la leadership del presidente - senza mai chiamarlo per nome - per la cattiva gestione della pandemia. Ma anche per le crescenti diseguaglianze economiche, razziali e ambientali. «Insieme supereremo questa stagione di oscurità».

Le due parole che non ha mai pronunciato: Donald Trump

Biden ha ricordato la morte dell'attivista per i diritti civili John Lewis e anche quella del figlio Beau, militare in Iraq e poi attorney general del Delaware, morto per un cancro fulminante al cervello nel 2015.Le due parole che Biden non ha mai pronunciato nel suo discorso sono: Donald Trump. «La storia – ha detto Biden - ci mette davanti a uno dei momenti più difficili. La peggiore pandemia di sempre, la peggiore crisi economica. La peggiore crisi sui diritti civili dagli anni Sessanta. Le sfide sul cambiamento climatico. Il momento è difficile ma ci sono straordinarie possibilità. Possiamo decidere di prendere un sentiero diverso, di unirci e di andare avanti assieme». Quattro anni fa quando Hillary Clinton accettò la nomination presidenziale citò il nome del rivale varie volte. Biden non lo ha mai fatto.

La malagestione della pandemia

«Non c'è bisogno della retorica – ha detto – basta giudicare questo presidente sui fatti». E ha citato i danni della pandemia. «Ci sono stati 5,5 milioni di casi di coronavirus, 175 mila vittime. 50 milioni di persone hanno chiesto i sussidi di disoccupazione, 10 milioni di americani con il lavoro hanno perso anche l'assistenza sanitaria. Questo presidente non ha ancora un piano per combattere il coronavirus. Aspetta un miracolo che non arriverà. Siamo la nazione leader per casi e morti del virus. Canada, Europa, Giappone sono riusciti a contenere la diffusione. Se verrò eletto nel primo giorno alla Casa Bianca varerò un piano nazionale per mettere sotto controllo la pandemia. Ascolterò gli scienziati, i governatori, userò tutte le risorse necessarie per sostenere gli ospedali e il personale medico».

Il rappresentante di tutti gli americani

«Come presidente - ha detto ancora Biden - cercherò di essere il rappresentante di tutti gli americani. È questo il lavoro del presiedente. Non è un lavoro di parte, l'America non è un discorso di interessi, di rossi o di blu ma è molto di più. Franklin Delano Roosevelt in un momento di crisi lanciò il suo New Deal. E noi in questo momento di crisi dobbiamo riscoprire l'Anima dell'America. Il presidente ha fallito nel dovere di proteggere la nazione. E questo non è scusabile. Io vi prometto che difenderò in ogni momento la nazione».

Il lavoro non è solo lo stipendio

«Mio padre - ha continuato - che era un uomo della middle class ha lavorato duro e mi diceva: “Il lavoro è molto più dello stipendio, è rispetto, dignità per te e la comunità”. Non ho mai dimenticato la lezione. Bisogna avere uno scopo. E il mio piano è tutto centrato sulla dignità e il lavoro e il rispetto delle comunità».