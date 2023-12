Usa: da Kansas City a Ashiville

Gli Stati Uniti possono offrire esperienze straordinarie che abbracciano diverse realtà che si muovono dalla costa alla campagna fino alle metropoli.. Per il 2024 Visit the Usa suggerisce di puntare i riflettori su cinque destinazioni: Kansas City, nota come la “Città delle Fontane”, con oltre 200 installazioni d’acqua in tutta la città, è una vera e propria mecca dello sport. In agosto è prevista la competizione inaugurale “PickleCon” di Triple Crown Sports, uno degli sport in più rapida crescita in America. Mentre in autunno è in programma l’American Royal la più grande gara di barbecue del mondo, con 600 squadre in gara e decine di migliaia di degustatori! C’è poi Santa Fe che con lo fondo mozzafiato delle Montagne Sangre de Cristo, è oggi la città che più richiama artisti da tutto il mondo e ospiterà il Georgia O’Keeffe Museum e il fantastico Meow Wolf, un’esperienza artistica immersiva chiamata “House of Eternal Return”, con oltre 70 stanze create da artisti locali e comunitari. C’è poi Philadelfia, luogo di nascita degli Stati Uniti e prima World Heritage City, ricca di storia, si mette in luce per la sua vena artistica contemporanea e la forte vocazione culinaria. Nascosta su una penisola soleggiata tra la baia di Tampa e il Golfo del Messico, in Florida si trova St. Pete /Clearwater, un insieme di 24 località che coniuga grandi spazi aperti con un’incredibile scena artistica. I visitatori possono rilassarsi lungo un tratto di costa di 35 miglia che comprende i parchi statali nazionali: Honeymoon Island (ideale per gli amanti della natura) e Caladesi Island, una delle poche isole incontaminate della Costa del Golfo accessibile solo in barca. Infine, nella Caroline del Nord c’è Asheville immersa nelle maestose Blue Ridge Mountains, circondata da oltre un milione di acri di natura selvaggia protetta, fiera della sua storia e del suo patrimonio appalachiano. Combinando musica e aria aperta, ogni estate durante il Folk Heritage Committee invita i visitatori a partecipare al “Shindig on the Green”, un festival gratuito a sostegno della conservazione della musica tradizionale bluegrass, delle danze e dei racconti dei Monti Appalachi meridionali.

