Stati Uniti, perché l’arma delle sanzioni alla Russia funziona solo a metà

Sono i re delle sanzioni. Che alla Casa Bianca ci sia un Presidente democratico o repubblicano, Joe Biden o Donald Trump, Bill Clinton o George W. Bush. Che nel mirino siano Iran o Libia, Sudan o Myanmar, Cuba, Siria, Cina, Venezuela. O la Russia. Gli Stati Uniti sono diventati sempre più una superpotenza dotata, oltre che di arsenali bellici senza pari, di strali economici e finanziari al servizio della politica estera. Armi che sono adesso considerate le più affilate anche nel duro confronto con Mosca sul dramma dell’Ucraina: sanzioni, coordinate con gli alleati, brandite quale deterrente per fermare in extremis una marcia su Kiev. O, in caso di invasione, imposte come punizione per far pagare a Vladimir Putin costi insostenibili.

Un’arma con fautori e detrattori

Ma le drastiche misure in preparazione – provvedimenti di alto profilo su banche e finanza, energia e tecnologia - sono in realtà una partita incerta e ad alto rischio: in gioco è come non mai l’efficacia di uno strumento dalla storia contrastata in termini di esiti e ostaggio di ostacoli fuori e dentro i confini americani. Testimone ne è l’acceso dibattito nel mondo politico, accademico e dell’intelligence statunitense ancora alla vigilia del loro possibile utilizzo. Fautori quali l’esperto di sicurezza nazionale alla Brookings Institution Michael O’Hanlon, ex consulente di Pentagono e Cia e autore di “The Art of War in an Age of Peace”, sottolineano come le pur più modeste sanzioni scattate contro il Cremlino per l’annessione della Crimea nel 2014 «abbiano contribuito alla frenata del Pil russo a medie dell’1% nell’ultimo decennio, un risultato nell’insieme incoraggiante» e di buon auspicio.

Altri sono meno convinti. Avvertono che proprio l’esperienza della Crimea - con azioni contro 775 tra persone e entità russe – mostra i limiti comuni a troppe simili strategie: non hanno cambiato il corso di Mosca. È una tesi sposata da Nicholas Mulder, fresco della pubblicazione di “The Economic Weapon: “The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War”. In interviste e articoli ha citato il passato “misto” delle sanzioni nel prevenire guerre e aggressioni invocando piuttosto modelli particolari di regimi sanzionatori, caratterizzati da incentivi: l’esempio usato è l’Iran, dove l’amministrazione di Barack Obama strappò concessioni in cambio dell’eliminazione di sanzioni. Al centro del rebus pone la difficoltà di calibrarle: troppo deboli e sono vuote, troppo forti e si fanno impraticabili e poco credibili. Il manuale del think tank Council on Foreign Relations da parte sua prescrive un approccio complessivo, che combini azioni punitive e incentivi e sia flessibile, con obiettivi raggiungibili e sostegno multilaterale.

Tassello indispensabile, al cospetto della Russia, anche per gli ottimisti sulle sanzioni è considerato lo stretto allineamento tra Washington e alleati occidentali, da dimostrare in concreto.

Problemi anche sul “fronte” domestico

E incognite su unità di intenti non mancano neppure sul “fronte” domestico: il Congresso Usa non ha saputo varare una promessa legge-madre di tutti i regimi sanzionatori a supporto della Casa Bianca, arenata su polemiche tra democratici e repubblicani. I primi chiedevano provvedimenti anzitutto in caso di invasione dell’Ucraina, i secondi fin da subito. Ne è uscita una semplice risoluzione di condanna del Cremlino e assicurazioni che il Presidente può sfoderare sanzioni, senza bisogno del Congresso, grazie a poteri d'emergenza.