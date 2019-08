Usa: l’esplosione nucleare in Russia è quella del missile invisibile Skyfall L’incidente della settimana scorsa a Severodvinsk avrebbe causato cinque morti. L’intelligence militare americana preoccupata dai nuovi test di Mosca di Marco Valsania

Lo spettro di una mini-Chernobyl. Forse un incidente paragonabile al sottomarino nucleare Kursk affondato nel mare di Barents. Per l’intelligence e gli esperti americani, un misterioso disastro atomico avvenuto in Russia la scorsa settimana e adesso filtrato tra reticenze, ritardi e contraddizioni del Cremlino è soprattutto altro ancora: la dimostrazione che la Russia sta sperimentando, in una delle sue “città segrete” dedicate alla ricerca militare, un sistema di missili considerato particolarmente pericoloso e preannunciato già nel 2018 da Vladimir Putin in persona: un’arma battezzata in Occidente Skyfall, capace di gittata illimitata e di evadere le difese, dotata sia di testata che d’un sistema propulsivo nucleari - insomma una sorta di reattore volante.

E un segnale esplicito di minacciose corse al riarmo senza più i freni di trattati sugli armamenti che potrebbero essere in preparazione tra Mosca e Washington.

Il Presidente Donald Trump ha twittato fin dalla notte di lunedì, davanti all’emergere delle prime, chiare informazioni, che la tragedia ha destato «preoccupazione nelle vicinanze e anche ben più lontano», anche se non ci sono indicazioni di vaste nuvole radioattive come nel caso di Chernobyl dalle rilevazioni di paesi vicini quali Finlandia o Norvegia. «Se fosse stato un incidente davvero grave avremmo notato maggiori radiazioni più lontano», ha commentato Pavel Podvig, senior research fellow all’Istituto per il disarmo dell’Onu a Ginevra.

Trump ha però di fatto riportato le allarmate conclusioni dei servizi segreti americani sul fronte dei rischi militari, oltre che di ulteriori incidenti, quando ha precisato che si è trattato di «una esplosione di Skyfall; noi abbiamo una simile ma più avanzata tecnologia». Ha aggiunto che «stiamo imparando molto dal fallimento e dell’esplosione missilistica in Russia».