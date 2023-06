Usa verso la semplificazione dei visti per i lavoratori dall’India, possibile rinnovo senza andare all’estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’amministrazione Biden semplificherà i permessi per i cittadini indiani che vogliono vivere e lavorare negli Stati Uniti, sfruttando la visita del premier Narendra Modi negli Usa per favorire ingresso o permanenza dei lavoratori qualificati nel Paese. Lo scrive l’agenzia Reuters, citando persone famigliari con i fatti.

Il Dipartimento di Stato potrebbe annunciare già il 22 giugno che un piccolo numero di indiani e altri lavoratori stranieri con visto H-1B potranno rinnovare la pratica negli Usa senza recarsi all’estero, nell’ambito di un programma pilota che potrebbe essere ampliato nei prossimi anni. L’India ha incassato in questi giorni anche l’impegno del patron di Tesla Elon Musk per un «investimento significativo» nel Paese.

Loading...

Agli indiani oltre il 70% dei visti H-1B

I cittadini indiani sono i beneficiari più attivi del programma H-1B degli Stati Uniti e rappresentano il 73% dei quasi 442mila lavoratori H-1B nell’anno fiscale 2022. «Riconosciamo tutti che la mobilità del nostro personale è un’enorme risorsa per noi», ha dichiarato un funzionario statunitense. L’obiettivo, riferiscono sempre dal dipartimento, è quindi quello di «affrontare la questione in modo multiforme».

Un portavoce del Dipartimento di Stato ha rifiutato di commentare nel dettaglio sulle tipologie di visto rilasciate e i tempi esatti del programma, dopo che l’iniziativa è emersa per la prima volta su Bloomberg Law in inverno. Il portavoce ha dichiarato che il «programma pilota inizierà con un numero limitato di casi, con l’intenzione di far crescere l’iniziativa nel corso dei successivi uno o due anni», rifiutandosi di definire le dimensioni ridotte. Le tappe potrebbero modificarsi e non sono definitive finché non vengono annunciate. La Casa Bianca ha rifiutato di commentare.

Come funzionano oggi i permessi

Il governo statunitense mette annualmente a disposizione delle aziende 65mila visti H-1B e altri 20mila visti per lavoratori con titoli di studio avanzati. I permessi durano tre anni e possono essere rinnovati per altri tre.Tra le aziende che hanno utilizzato il maggior numero di lavoratori H-1B negli ultimi anni ci sono le indiane Infosys e Tata Consultancy Services, oltre ad Amazon, Alphabet e Meta negli Stati Uniti, secondo i dati forniti dal governo statunitense. La possibilità per alcuni lavoratori stranieri temporanei di rinnovare il visto negli Stati Uniti libererebbe risorse per le interviste nei consolati all’estero, ha dichiarato il portavoce.Il programma pilota includerebbe anche alcuni lavoratori con visti L-1, che sono disponibili per le persone che si trasferiscono all’interno di un’azienda in una posizione negli Stati Uniti, ha detto una delle fonti.