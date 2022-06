Usa, in Louisiana un giudice blocca il divieto di aborto

I fronti di Florida, Ohio e California

Proteste contro la sentenza si sono verificate negli ultimi giorni in molte città. E la battaglia che lacera il Paese, come mostra il caso della Louisiana, si è trasferita a livello dei singoli stati, al cospetto delle specifiche leggi locali che rendono l’aborto illegale. In Florida una corte sta esaminando una simile richiesta di stop a un divieto che scatterebbe dopo 15 settimane di gravidanza. Denunce sono scattate anche contro i divieti in Utah, dove una legge minaccia fino a 15 anni di carcare, e in Ohio, dove il divieto scatta dopo sole sei settimane. La California, intanto, ha proposto un referendum per inserire il diritto d’aborto nella sua Costituzione statale.

Numerose associazioni dei diritti civili temono inoltre che la Corte Suprema si spingerà sempre più in là nell’erodere diritti e conquiste sociali e si preparano anche ad ulteriori battaglie. Dal diritto alla contraccezione al matrimonio gay, fino alla regolamentazione del business, a misure di affirmative action nell'istruzione per combattere il retaggio della discriminazione razziale fino alla difesa del diritto di voto. La Corte ha già accettato casi su alcune di queste tematiche scottanti per il prossimo anno giudiziario che inizierà in autunno.