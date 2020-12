Usa, il maxi piano di aiuti non risolve il problema dell’emergenza abitativa Decine di milioni di americani sono in difficoltà. Le misure adottate dal governo spostano solo di un mese (dal 31 dicembre al 31 gennaio) la moratoria degli sfratti. di Redazione Esteri

L'emergenza abitativa. Il mini piano Marshall di politica nazionale che gli Stati Uniti si apprestano ad attuare, prevede un programma di 900miliardi di dollari. La Camera ha approvato una misura per finanziare il governo americano per le prossime 24 ore, così da evitare lo shutdown, ovvero la paralisi dell'amministrazione federale. Tra i vari provvedimenti emergenziali previsti vi è anche una estensione della moratoria per gli sfratti, estesa fino al prossimo 31 gennaio 2021.

Un passo troppo piccolo

Attualmente è in vigore quella che li blocca fino al 31 dicembre 2020. Si tratta di un piccolo passo, perché l'emergenza abitativa rimane comunque altissima. Lo slittamento di un mese non risolve il dramma di decine di milioni di americani.Molte famiglie sono state trasferite in motel, come sistemazione provvisoria. Ciò che sta avvenendo, secondo alcuni reportage effettuati dal Wall Street Journal, è che i motel rendono sempre più sgradevole la permanenza dei “senza casa”, sottraendo i servizi non essenziali dalle stanze.

Per esempio la tv. Ciò significa che famiglie con bambini o anziani soli non hanno accesso a programmi di intrattenimento o di informazione, rendendo ancora più doloroso lo status di sfrattato. Il dramma della pandemia ha acuito le problematiche relative alla povertà. Grandi città come Chicago, Pittsburgh, San Antonio o Miami, si sono attrezzate per gestire e lunghissime code di auto i cui conducenti sono in coda per ricevere casse di prodotti alimentari basici.