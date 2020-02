Usa, Mike Bloomberg propone una tassa su Wall Street L'editore venderà la sua società se verrà eletto presidente. Nei sondaggi sale al 19%, al secondo posto dietro Sanders. Mercoledì il suo debutto nel dibattito televisivo con i candidati democratici alla vigilia del voto in Nevada dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Sanders avanti in Nevada, il suo rivale ora e' Bloomberg

NEW YORK - Bloomberg mercoledì sera entrerà ufficialmente nell'arena dei candidati alla nomination democratica per le presidenziali 2020 partecipando a Las Vegas al dibattito televisivo su Nbc alla vigilia del voto per le primarie in Nevada.



Primo dibattito tv

Per poter votare l'editore miliardario, ex sindaco di New York bisognerà attendere il primo Super Martedì, il prossimo 3 marzo, quando si voterà in 15 Stati, tra cui Texas e California, i due stati che esprimono il maggior numero di delegati per la convention nazionale democratica del 12 luglio in Wisconsin, quando verrà ufficialmente designato il candidato per le presidenziali, dopo il turno delle primarie nei 50 Stati americani. In ogni caso, sarà interessante assistere per la prima volta al confronto televisivo in diretta tv tra Bloomberg con gli altri front runners democratici Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, John Biden e Tom Steyer.

Secondo nei sondaggi

Gli ultimi sondaggi Npr a poche ore dal voto in Nevada danno in vantaggio Sanders (31% delle preferenze, + 9 punti da dicembre), che ha già vinto i turni in Iowa a pari merito con Buttigieg e in New Hampshire. Il senatore del Vermont è il candidato preferito dei giovani, delle donne, degli afroamericani e dei Latino's. E' quello che ha le posizioni più radicali, il maggiore seguito popolare e che ha raccolto più finanziamenti: oltre 120 milioni di dollari, con donazioni a partire da 2-3 dollari. Tuttavia Bloomberg, che invece ha stanziato 1 miliardo di dollari del suo patrimonio personale per la campagna e ne ha spesi già 350 milioni nelle pubblicità televisive, ieri per la prima volta nei sondaggi di opinione su base nazionale è salito al secondo posto, con il 19% dei consensi: ha guadagnato 15 punti da dicembre e prima ancora di entrare nel vivo della competizione ha preso la scia di Sanders. Terzo Biden con il 15%, seguito da Warren (12%), Klobuchar (9%), Buttigieg (8%) e poi dagli altri.



Criticato per la sua ricchezza

I millennials, che sono tra i maggiori sostenitori del nonno rivoluzionario Sanders, bocciano in coro la candidatura di Bloomberg: dicono che non vogliono un altro miliardario alla Casa Bianca. La ricchezza di per sé non è una colpa, ma sembra esserlo nell'America polarizzata di oggi, divisa in due estremi. Bloomberg è un miliardario, ma vive in un'altra galassia rispetto a Trump in quanto a programmi politici, visione del mondo, dell'economia, della politica internazionale. I suoi tre mandati da sindaco a New York che ha reso una città sicura e ha fatto ripartire dopo gli anni della crisi subprime immaginando un futuro diverso legato alla tecnologia e non solo ai servizi finanziari, sono lì a ricordarlo. Repubblicano moderato e poi indipendente, ha preso la tessera democratica dopo i primi due anni di presidenza Trump.

La proposta di una tassa su Wall Street

Forse per togliersi di dosso questa “accusa” che gli viene mossa dai sostenitori di Sanders e dallo stesso senatore del Vermont, ma anche per strizzare l'occhiolino a sinistra, Bloomberg ha avanzato ieri la sua proposta per tassare Wall Street e continuare, sulla scia di Barack Obama, a regolamentare la grande finanza. Ha anche fatto sapere che se dovesse venire eletto presidente degli Stati Uniti venderà la sua società editoriale.