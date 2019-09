Usa, niente visto a Rouhani. Iran pronto a disertare assemblea Onu Teheran elimina il dollaro dalle transazioni bancarie con Russia, Turchia e Iraq per aggirare le sanzioni americane dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

(Ansa)

2' di lettura

NEW YORK - Gli Stati Uniti non hanno ancora rilasciato il visto al presidente dell'Iran Hassan Rouhani, al ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif e al resto della delegazione diplomatica della Repubblica islamica per partecipare nei prossimi giorni all'Assemblea generale dell'Onu, a New York. Se i visti non arriveranno nella prossime ore l'Iran si è detto pronto ad annullare la sua presenza al summit delle Nazioni Unite. Sarebbe un fatto clamoroso.

«Risponderemo a ogni azione»

Washington accusa l'Iran dei due attentati alle raffinerie petrolifere dell'Arabia Saudita di sabato scorso. Teheran nega ogni responsabilità. I due attacchi sono stati rivendicati dagli insorti Houthi dello Yemen, che combattono contro i sauditi, sostenuti da Teheran. “Ogni azione americana contro l'Iran troverà una immediata risposta da parte dell'Iran, scrive l'agenzia iraniana Irna.

«Politiche guerrafondaie»

Rouhani ha attaccato gli americani, senza troppi giri di parole. “Le politiche guerrafondaie americane hanno solo portato insicurezza in Iraq, Afghanistan, Siria e nel Golfo Persico. Perché non portate la pace invece delle armi, e non aiutate i popoli?”, scrive sempre l'agenzia di stampa iraniana.

Via il dollaro dagli scambi bancari

Intanto Teheran ha avviato relazioni bancarie con la Russia e presto lo farà anche con altri Paesi eurasiatici come Turchia e Iraq, per eliminare il dollaro americano dai suoi scambi internazionali e sostituirlo con le valute locali, in modo da contrastare le sanzioni bancarie americane contro Teheran. Lo ha annunciato lo stesso presidente Rouhani in una riunione del suo gabinetto. “Il mondo sta iniziando una seria lotta contro il dollaro, che porterà alla fine del dominio degli Stati Uniti sui mercati finanziari e monetari mondiali”, ha detto il presidente spiegando che le transazioni bancarie tra questi paesi avvengono ormai senza cambi di valuta.

Diplomatici iraniani nel mirino

Un precedente alla libertà di movimento dei diplomatici iraniani negli Stati Uniti c'è già. A luglio durante l'ultima visita a New York del ministro degli Esteri Zarif per partecipare ai lavori del forum Economico e Sociale (Ecosoc), gli spostamenti del capo della diplomazia iraniana erano stati limitati dalle autorità americane alle sedi Onu e alle residenze diplomatiche del suo Paese.