Attacco con droni su una raffineria di Krasnodar, in Russia

11:49 Ue: von der Leyen, serve svolta su Ucraina e “avvicinamento” Balcani occidentali



Nella Ue si stanno compiendo dei passi accelerati per precisare scelte di fondo e percorsi per realizzarle in relazione alla nuova fase di allargamento dell'Unione: obiettivo, fronteggiare le conseguenze politiche ed economiche continentali dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Il tema all'ordine del giorno dell'agenda europea è la decisione di avviare i negoziati di adesione alla Ue di Ucraina e Moldavia, che dovrebbe essere presa a dicembre con un paio di “passaggi” di analisi e valutazioni a giugno e a ottobre. Decisione che, nel caso dell'Ucraina, si incrocia al tema dell'adesione alla Nato, che di fatto sarà depotenziato, visto che si ragiona da settimane della creazione di un Consiglio Nato-Ucraina per rafforzare le relazioni bilaterali e sostanziare il programma di assistenza militare pluriennale. Lo scopo è non creare fatti compiuti che possano compromettere una soluzione di pace, in ogni caso ancora non alle viste.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un discorso a Bratislava ha indicato due principi: non basta un “cessate il fuoco perché un congelamento del conflitto non consentirà una pace duratura”, quindi occorre «un ritiro delle forze russe e del loro equipaggiamento dal territorio ucraino»; occorre una nuova mossa Ue verso i paesi dei Balcani occidentali. Per questi ultimi, “non basta dire che la porta è aperta, aspettare che i nostri amici fuori dalla Ue si avvicinino a noi, è il momento che quelle popolazioni godano già ora di alcuni dei vantaggi dell'adesione (futura) alla Ue”. Proposto un “piano di crescita”. Il segnale è chiaro: per la Ue la stabilità dell'area balcanica occidentale resta un fattore decisivo, quei paesi non saranno “dimenticati” dalla necessità di aprire effettivamente una prospettiva di adesione a Ucraina (e Moldavia).