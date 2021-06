Usa, Nyt: «Trump voleva che Fbi indagasse su teoria complottista Italygate»

1' di lettura

Nelle ultime settimane di presidenza di Donald Trump, il suo capo dello staff, Mark Meadows, fece pressioni su dipartimento di Giustizia ed Fbi affinché indagassero su una serie di teorie complottiste riguardo a presunte frodi elettorali che avrebbero portato alla vittoria di Joe Biden. È quanto rivela il New York Times, sulla base di mail consegnate al Congresso, precisando che tra queste teorie complottiste infondate, vi era quella circolata sui social media di estrema destra con l’hastag #Italygate. Questa teoria complottista delirante sosteneva che dall’Italia si sarebbe usata tecnologia militare e satelliti per intervenire da remoto sulle macchine elettorali negli Stati Uniti per spostare i voti destinati a Trump a Joe Biden. I

Le cinque mail sospette

In cinque mail inviate tra la fine di dicembre ed i primi di gennaio, Meadows chiese con insistenza a Jeffrey A. Rosen, allora ministro della Giustizia ad interim dopo le dimissioni di William Barr in aperta protesta con Trump per la contestazione dei risultati elettorali, di avviare inchieste su Italygate ed altre teorie complottiste che in quelle settimane infiammavano i forum dell’estrema destra americana.

Nessuna prova che Rosen abbia accettato

Nessuna mail mostra che Rosen abbia accettato effettivamente di ordinare l’avvio di un’inchiesta. Anzi nella mail diretta ad un altro funzionario del dipartimento di Giustizia si specifica che Rosen si era rifiutato di organizzare un incontro tra l’Fbi e «un uomo che ha postato i video online promuovendo la teoria complottista dell’Italygate», ha scritto il Times senza fornire dettagli sull’identità di questa persona.