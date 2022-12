Usa, ok a sussidi green per l’import di veicoli europei. La Ue: non basta

Dombrovskis: così si rischia di favorire la Cina

È la stessa Commissione a sottolineare che le trattative «vanno avanti su tutte le questioni esistenti», in un clima che fatica a distendersi del tutto. Il vicepresidente dell’esecutivo Valdis Dombrovskis ha messo in guardia gli Usa dai rischi di una sorta di effetto-boomerang a favore dell’avversario principale di Washington: la Cina. Le misure che penalizzano l’industria Ue potrebbero aumentare l’appeal di «proposte e offerte» da Pechino, ha detto Dombrovskis, in un intervento citato dal Financial Times. Un avvertimento tutt’altro che velato sulla controffensiva di Bruxelles rispetto a un piano che innervosisce i rapporti da mesi, fra accuse di concorrenza sleale e i tentativi di mediazione americani.

Sia la presidenza Biden che i vertici europei ribadiscono di voler evitare una guerra commerciale, mantenendo gli equilibri riconquistati dopo gli anni di Trump e il tracollo delle relazioni transatlantiche. Ma gli Usa non sembrano intenzionati a cedere su tutte le richieste europee e Bruxelles mantiene il pressing sulla Casa Bianca, annunciando che si farà valere in caso contrario. Un portavoce della Commissione non ha commentato le parole di Dombrovskis.