Usa, ondata di cyber attacchi contro l’Iran

Iran: deputati Parlamento cantano «Morte all’America

I deputati iraniani hanno cantato lo slogan «Morte all'America» («marg bar Amreeka» in farsi) durante una sessione odierna del Parlamento iraniano. Lo riferiscono i media internazionali. «L’America è il vero terrorista che diffonde il caos, fornisce armi avanzate ai gruppi terroristici, e ancora dice “venite, negoziamo”», ha detto il vicepresidente del Parlamento, Masoud Pezeshkian, scatenando la reazione di molti dei

parlamentari presenti.

Bolton, Iran non confonda prudenza Usa con debolezza

L'Iran «non deve interpretare la prudenza degli Usa come debolezza». Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americano John Bolton

nell'incontro avuto oggi con il premier Benyamin Netanyahu. «I tentativi di Teheran di dotarsi di armi nucleari, la sua presenza in Siria e la sua consegna di armi ad elementi ostili in Medio Oriente - ha detto, citato dai media - non indicano che si tratti di un paese che aspira alla pace». Bolton è a Gerusalemme per un incontro trilaterale con Russia e Israele.