Usa, ora anche il singolo lavoratore potrà investire la sua pensione nei fondi di private equity. Ma quali sono i rischi? di Marco Valsania

Non solo azioni e obbligazioni: sarà possibile investire le risorse dei piani pensionistici individuali in fondi con componenti più rischiose. Un fiume di denaro che vale oltre 6mila miliardi

È un tesoro da oltre seimila miliardi di dollari. E al quale i colossi del private equity si preparano ad attingere. L’amministrazione di Donald Trump, con un atto di deregulation, ha cominciato a consegnare ai leader dei buyout le chiavi della cassaforte che contiene i risparmi pensionistici individuali degli americani - i cosiddetti piani 401(k) finora investiti sul mercato ma in strumenti più sicuri. Sono risorse che potrebbero potenziare enormemente il potere di fuoco di questi protagonisti della finanza, che a metà maggio disponevano già di un arsenale da 914 miliardi, fornendo loro inedite munizioni per operazioni negli Stati Uniti come all’estero.

I PIANI PENSIONISTICI USA Asset dei programmi 401(k) in miliardi di dollari. Fonte: Ici, Fed, Dipartimento del lavoro Usa Loading...

La decisione, per i critici, minaccia di moltiplicare i pericoli per decine di milioni di piccoli risparmiatori nelle mani dell’alta finanza. Sotto accusa sono l’opacità del private equity, i loro costi e performance che alternano guadagni a perdite. Rimane da verificare se grandi gestori di 401(k), da Fidelity a Vanguard, sosterranno in concreto il ricorso a simili opzioni.

La svolta del governo è un primo passo che può spianare la strada a progressive aperture. È contenuta in una lettera del Dipartimento del Lavoro che chiarisce come sia permesso investire i soldi dei 401(k) in una serie di fondi con una componente, seppur non esclusiva, nel private equity. Una scelta finora ritenuta vietata. Il governo afferma che questo offrirà un più ampio ventaglio di opportunità a consumatori a caccia di rendimenti superiori a puntate su azioni e obbligazioni. Il ministro del Lavoro Eugene Scalia ha invocato una diversificazione in «investimenti alternativi» e «robusti».

[GRAFICO QUI]

Scalia ha agito di comune accordo con il chairman della Sec Jay Clayton. L’organismo di supervisione della Borsa ha a sua volta in corso sforzi per l’apertura al retail di classi di asset finora riservate a investitori d’èlite. Per ammorbidire, insomma, i limiti in vigore alla raccolta di capitali da parte di marchi del private equity del calibro di Apollo, Blackstone, Carlyle o Kkr. La svolta rappresenta di sicuro una vittoria per il settore, impegnato in una campagna di pressione a Washington sulla necessità di democratizzare gli investimenti. Al momento solo investitori qualificati, con un milione in asset casa esclusa o un reddito annuale di 200.000 dollari, hanno accesso a deal di private equity. E società quali Intel e Verizon sono state in passato denunciate da dipendenti per l’uso di investimenti alternativi nei piani pensionistici.