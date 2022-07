Usa, Pelosi annuncia l’itinerario del viaggio in Asia ma non cita Taiwan

Ascolta la versione audio dell'articolo

La presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi visiterà i vari Paesi asiatici tra cui Singapore e il Giappone nel suo viaggio nella regione, ma non farò scalo a Taiwan, secondo una dichiarazione del suo ufficio che ha saltato qualsiasi menzione di una possibile visita sull’isola rivendicata dalla Cina.

Pelosi guiderà una delegazione del Congresso che visiterà anche Malesia e Corea del Sud. Il viaggio si concentrerà sulla sicurezza reciproca, il partenariato economico e la governance democratica nella regione indo-pacifica, ha affermato l’ufficio della presidente.

La reazione cinese

Le notizie secondo cui il suo viaggio avrebbe incluso una sosta a Taiwan avevano suscitato una reazione furiosa in Cina, che considera l’isola autonoma come parte del suo territorio. Pechino ha avvertito che ci saranno conseguenze in caso di visite di Pelosi, inclusa una dichiarazione del ministero della Difesa che implicava che la Cina potrebbe usare la forza militare in risposta a quella che considera una inaccettabile provocazione.

Sabato la Cina ha tenuto esercitazioni militari nello Stretto di Taiwan.

L’agenzia Bloomberg aveva riferito la scorsa settimana che Pelosi si fermerà anche in Indonesia, che ospiterà il vertice del G20 a novembre, anche se l’ufficio della speaker non menzione la tappa nel grande paese asiatico.