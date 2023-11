Usa, perché l’incognita Biden complica i conti della Fed

Quindi non bisogna abbassare la guardia. Opposta è la visione delle colombe, che guardano gli ultimi dati sull’inflazione: su base annua, una crescita di meno del tre per cento. Ed il target della Fed è al due per cento. Il tanto desiderato atterraggio morbido - una politica monetaria disinflazionistica che ha successo senza innescare una recessione - sembra alla portata di mano.

Quindi, concludono le colombe, bisogna essere pronti a far in modo che l’abbassamento dei tassi nominali vada mano nella mano con la riduzione dell’inflazione, in modo che i tassi reali quantomeno non aumentino.

Ma il ritornello della Fed non cambia. La giustificazione principe è la perdurante incertezza. Ma quanto il livello dell’incertezza è legato anche all’ambiguità della Fed? Una recente analisi mostra come che l’incertezza è alimentata da due canali: c’è il canale esterno, rappresentato da shock esogeni, come le tensioni in Medio Oriente; ma c’è anche un canale interno, che è alimentato dalla percezione della rilevanza di quegli shock.

E la percezione a sua volta da cosa dipende? Sempre l’analisi economica ci dice che, a parità di assetto istituzionale, possono diventare rilevanti le pressioni politiche congiunturali.

Nel nostro caso, c’è un Presidente americano che corre per essere rieletto, e la sua corsa appare frenata da altre percezioni che contano: quelle degli elettori. Gli ultimi sondaggi dicono che la politica economica di Biden è stata insoddisfacente. L’insoddisfazione inoltre appare più alta nella fascia più giovane dell’elettorato, che nella precedente tornata presidenziale aveva visto Biden preferito a Trump.