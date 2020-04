Usa, il Pil si contrae del 4,8% nel primo trimestre Consumi e investimenti sono stati schiacciati dalla pandemia. E si teme che il dato - il peggiore dal 2008 - possa essere rivisto al ribasso. di Marco Valsania

Una sala cinematografica Usa chiusa a causa del virus, che paralizza consumi e attivitià produttive

3' di lettura

NEW YORK - Una contrazione di quasi il 5 per cento. Il colpo inferto all'economia americana dal coronavirus si è materializzato fin dal primo trimestre dell'anno, anche se la paralisi di gran parte del business e delle attività è scattata solo nella seconda metà di marzo. Il Pil si è contratto al passo del 4,8% tra gennaio e marzo, il peggior andamento dall'ultima recessione di oltre dieci anni or sono. Una nuova, severa recessione appare ormai certa negli Usa, con lo shock più grave atteso nei tre mesi in corso, mettendo fine al più lungo periodo di espansione nella storia contemporanea del Paese.



Consumi e investimenti in caduta

Il dato è stato peggiore delle previsioni medie, pari a un declino del 3,5% per cento. In particolare, ha mostrato un calo del 7,6% nei consumi, che rappresentano due terzi del Pil: è stata la flessione più pronunciata dal 1980. Gli investimenti aziendali sono a loro volta precipitati: la spesa in impianti è scesa del 10% e quella in attrezzature del 15 per cento. Le costruzioni residenziali, incoraggiate da bassi tassi di interesse, sono ancora aumentate, al passo del 21 per cento. In calo invece l'export, dell'8,7%, e l'import, del 15,3 per cento.



Attesi nuovi peggioramenti

Numerosi analisti ritengono che ulteriori revisioni delle statistiche possano oltretutto ancora peggiorare significativamente la lettura trimestrale: Goldman Sachs ipotizza alla fine una flessione superiore all'8 per cento. È già stato il primo andamento di segno negativo dal 2014, quando il Pil si era contratto dell'1,1 per cento. Il peggior recente declino risale al quarto trimestre del 2008 con una contrazione dell'8,4%; allora, prima di revisioni, era stata inizialmente stimata nel 3,8 per cento. Nel secondo trimestre 2020, le previsioni ipotizzano spirali di contrazioni comprese tra il 25% e il 40 per cento.



Riaperture incerte



Alcuni stati americani, soprattutto nelle regioni centrali e meridionali del Paese, davanti alle ripercussioni economiche hanno iniziato ad annunciare alcuni allentanti delle restrizioni sanitarie e possibili riaperture di segmenti dell'attività. Ma ogni scongelamento dell'economia appare cauto e a rischio, ostaggio dell'incertezza sulla riposta di aziende e consumatori e sull'evoluzione della pandemia.

Il più grande proprietario di centri commerciali degli Stati Uniti, Simon Properties, ha indicato che consentirà la riapertura dei malls in dieci dei 37 stati nei quali ha operazioni, con nuove precauzioni e regole di sicurezza. Alcune grandi catene che hanno negozi nei centri, da Gap a Macy's, non hanno tuttavia annunciato piani di voler per ora riaprire i battenti.