Usa, più dazi su Airbus. E Boeing chiede aiuto a Trump per non fallire

Colpiti solo gli aerei prodotti in Europa

I dazi colpiranno gli aerei prodotti da Airbus in Europa, mentre non toccheranno quelli prodotti nel suo stabilimento americano a Mobile, in Alabama dove vengono prodotti sei aerei della serie A320 al mese, con l’obiettivo di sette aerei al mese all’inizio 2021. Martedì 17 marzo Airbus nel tentativo di bloccare la diffusione del virus ha interrotto la produzione dei suoi stabilimenti in Spagna e in Francia.

Linee aeree contro i rialzi

Le linee aeree americane, le stesse che lottano in questi giorni contro i divieti al volo imposti dagli Usa per il coronavirus, hanno chiesto a Washington di eliminare i dazi su Airbus. Lo stesso ha fatto la società europea in una nota. Da quando il 18 ottobre sono entrati in vigore i dazi del 10% sugli aerei Airbus le compagnie aeree Usa lamentano di aver pagato costi addizionali sugli aerei ordinati per 50 milioni di dollari.



Boeing «Too big to fail»

Lo stato di Washington, dove hanno sede i più importanti siti produttivi di Boeing, la scorsa settimana ha cancellato formalmente le agevolazioni fiscali a favore della società aerospaziale, una mossa per evitare le multe in arrivo dalla Wto e i dazi europei conseguenti. Seattle è l’aerea più colpita dal virus: 15 dipendenti Boeing sono risultati positivi ai test. La società, che già aveva ridotto la produzione dopo la crisi causata dai due incidenti del 737Max nella quale hanno perso la vita 346 persone, sta valutando la possibilità di chiudere le fabbriche. Negli ultimi cinque giorni le azioni Boeing hanno perso oltre il 50% del loro valore, ieri sono arrivate a perdere il 29%, poco sopra i 103 dollari a titolo, da un target price di 273 dollari.

110 miliardi di aiuti per il settore aereo

Gli executive di Boeing hanno chiesto 60 miliardi di aiuti alla Casa Bianca – che si aggiungono ai 50 miliardi chiesti dalle compagnie aeree – per superare la crisi, con un allarme: se il gigante aerospaziale non riceverà assistenza dal governo rischia di fallire. Trump ha espresso aperture per il piano di bailout di Boeing. «Io penso che dobbiamo proteggere Boeing. Dobbiamo assolutamente aiutare Boeing», ha detto il presidente americano durante un punto stampa sulla pandemia.



I danni del coronavirus

Boeing è il più importante produttore manifatturiero americano. Vale diversi punti del Pil americano. Dà lavoro a oltre 100mila persone negli Usa e sostiene milioni di lavoratori in una catena produttiva con migliaia di fornitori. Gli ordini per i nuovi aerei non arrivano. Boeing non può consegnare aerei in Cina e in Europa. Le compagnie aeree cominciano a rifiutare gli aerei ordinati con il crollo dei voli. Il coronavirus ha creato anche problemi nella «supply chain»: molti fornitori di componenti per gli aerei 787 e 767 sono nel Nord Italia, epicentro della crisi in questo momento. Anche General Electric che costruisce il 90% dei motori di Boeing ha forniture in Italia. Boeing è «too big to fail», troppo grande per fallire. Tuttavia l’impatto della pandemia sull’industria aerospaziale rischia di essere pesante.