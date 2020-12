Usa, più di un milione di persone hanno già ricevuto dosi di vaccino

08:14 Palù (Aifa),vaccino sicuro,non può causare malattie

“Abbiamo a disposizione un vaccino con elevatissima efficacia e ottimo margine di sicurezza”. Così il presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) Giorgio Palù, in una intervista al QN. “Sono stati prodotti e valutati vaccini in soli dieci mesi, un dato senza precedenti - aggiunge - Successivamente, potremo disporre di altri 5 o 6 vaccini che sono ora nella pipeline. Saranno quasi due milioni le persone che verranno vaccinate contro il Covid-19 a gennaio”. Effetti indesiderati? “L'Aifa sarà presente attivamente nella fase di sorveglianza, per valutare le reazioni avverse, da un punto di osservazione indipendente. La percentuale di efficacia dichiarata da Pfizer-BioNTech è al 95%, faccio presente che il 100% in natura non esiste. Grazie ai vaccini la vita media delle persone è aumentata di circa un quarto di secolo dagli inizi del '900. Per quanto riguarda il Covid-19, ci si attende che sia il vaccino Pfizer che quello di Moderna garantiscano una immunità sterilizzante. La durata della protezione non è ancora definita, ma dovrebbe essere superiore ai 5-6 mesi”. L'iniezione di queste molecole potrebbe dare infezioni o alterazioni cromosomiche? “Lo escludo. Questo vaccino non utilizza Dna che possa integrarsi nel genoma umano, solo una componente genetica (Rna messaggero). Non sono coinvolti virus interi o vivi, perciò il vaccino non può causare malattie”. Potremo tornare alle nostre occupazioni grazie alla profilassi? “Una volta vaccinati non sarà necessario prendere particolari precauzioni, posto che si dovrà continuare a indossare la mascherina almeno fino alla immunizzazione (7-10 giorni dopo la seconda somministrazione) e in condizioni di rischio particolare quali assembramenti e soggiorno in ambienti poco aerati”.