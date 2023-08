Usa, Hunter Biden verso il processo per accuse fiscali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il neo procuratore speciale David Weiss potrebbe contestare ad Hunter Biden accuse fiscali a Washington o in California, dopo che è naufragato l’accordo di patteggiamento in Delaware, lo stato del padre.

Weiss ha già chiesto di far cadere le accuse formalizzate in una corte federale del Delaware spiegando che quella non è più la sede competente e indicando le altre due giurisdizioni. Per il figlio del presidente si avvicina quindi sempre di più la prospettiva di un processo.

La nomina di Weiss da parte dell’attorney general Merrick Garland è un modo per allontanare dal dipartimento di giustizia la pressione degli attacchi repubblicani, che parlano di “due pesi e due misure”. Garland aveva già nominato un procuratore speciale per le due inchieste riguardanti Donald Trump, quella sull’assalto al Capitolo e quella sulle carte segrete di Mar-a-Lago.

A chiedere di essere nominato procuratore speciale e’ stato lo stesso David Weiss, che sovrintendeva alle indagini su Hunter Biden. Uno ’special counsel’ è stato nominato da Garland anche nell’inchiesta sui documenti classificati ritrovati a Joe Biden.