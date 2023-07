Usa prima destinazione dell’export cosmetico made in Italy - Al via Cosmoprof North America

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel 2022 l'export cosmetico italiano ha sfiorato i 5,9 miliardi di euro, in crescita del 18,5% rispetto all'anno precedente. Nel dettaglio, le esportazioni cosmetiche italiane verso gli Stati Uniti rappresentano il 12,5% del totale per un valore di oltre 730 milioni di euro, in crescita del 38,7% rispetto al 2021. Dato che porta il mercato statunitense al primo posto tra le aree di sbocco del beauty made in Italy, scalzando la Francia.

Tra i cosmetici italiani più richiesti sul mercato statunitense, al primo posto si posiziona la profumeria alcolica (193 milioni di euro, +53,5% rispetto al 2021), seguita dal make-up (174 milioni di euro, +50,5%) e dai cosmetici per la cura della pelle in terza posizione (171 milioni di euro, +28,9%). Da segnalare per il peso a valore anche la rilevanza dei prodotti per capelli che, al quarto posto, raggiungono un valore di 167 milioni di euro in crescita del 29,4% rispetto al 2021.

A livello globale gli Usa sono uno dei principali mercati cosmetici (82,4 miliardi di euro), secondi solo all'Europa (88,3 miliardi di euro). All’insegna di questi numeri si apre la 20ª edizione di Cosmoprof North America di Las Vegas a cui quest’anno partecipano 65 aziende che dal nostro Paese. In particolare, 45 di esse hanno aderito alla Collettiva Italia organizzata da Ice Agenzia e promossa da Cosmetica Italia all'interno delle aree dedicate a hair e skincare.



«Nel 2022 abbiamo assistito a uno storico sorpasso tra le destinazioni dell'export cosmetico italiano: gli Stati Uniti hanno infatti conquistato la prima posizione, superando la Francia - commenta Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia -. Questo dato, sicuramente influenzato anche dal favorevole cambio euro-dollaro, attesta il consolidamento dell'apprezzamento dell'offerta italiana sul mercato statunitense, dove il Made in Italy si distingue per i suoi elevati standard di qualità, sicurezza e innovazione. Un appuntamento come quello di Cosmoprof North America resta quindi fondamentale per le nostre aziende che identificano negli Stati Uniti un partner commerciale strategico».